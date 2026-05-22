Polémica con la nueva camiseta del Athletic: "Ha cruzado una línea muy peligrosa"

El Athletic Club presentó el miércoles su primera equipación para la próxima temporada 2026/27. El club rojiblanco anunció su nueva piel con un vídeo publicado en redes sociales en el que informó de que la camiseta será utilizada frente al Real Madrid en el Bernabéu en la última jornada del curso 25/26.

Hasta ahí, todo normal, puesto que son varios los clubes que adelantan los estrenos de sus equipaciones con objetivos comerciales de cara al verano. Sin embargo, la polémica estalló este jueves cuando varios partidos políticos criticaron uno de los detalles de la camiseta.

En la parte posterior de la prenda, el club ha utilizado un mapa de Euskal Herria en el que se incluye el territorio de Navarra, algo que ha indignado tanto a Unión del Pueblo Navarro (UPN) como a PP y Vox, partidos políticos que exigen al Athletic la retirada del símbolo.

Fue la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien remitió tres cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta de Navarra, María Chivite. Según Ibarrola, el mapa de Euskal Herria "incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida, al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad Foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político".

Añade que "esa representación resulta especialmente lesiva para Navarra, por cuanto desconoce o relativiza su realidad política, jurídica e institucional diferenciada" y aseguró que, en caso de no ser retirado el símbolo, acudirá "a los tribunales".

Una postura que fue secundada luego por Vox y PP. Javier García, presidente del PP en Navarra, entiende que "el Athletic ha cruzado una línea muy peligrosa utilizando el fútbol como herramienta política y como altavoz ideológico". Por su parte, Vox solicitó a LaLiga y al CSD que impidan que los clubes "usen sus plataformas con fines políticos que afecten a la integridad territorial de Navarra".

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En todo este lío político, el último en pronunciarse fue el Gobierno de Navarra. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad Javier Remírez afirmó que la camiseta del Athletic Club no vulnera ni hace un mal uso de los símbolos oficiales de Navarra. "No se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra", aseguró, atendiéndose a la legalidad. "A partir de aquí, el uso de símbolos no oficiales por parte de una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni entra dentro de su ámbito competencial", concluyó.