Polémica por el millonario reparto de la Supercopa: "Por decreto no puede haber tantas diferencias"

El reparto económico de la Supercopa de España, que se disputa en Arabia Saudí, sigue siendo un tema polémico, especialmente para los clubes que reciben una parte mucho menor por participar en una competición tan lejana de casa.

Este año se reparten un total de 51 millones de euros, que la RFEF distribuye por diferentes canales al fútbol español. Del total, 26 millones se destinan a categorías inferiores, principalmente Primera, Segunda y Tercera Federación.

El Barça celebra el tanto de Fermín en Jeddah / AP

Pero la polémica surge en la distribución del resto del reparto entre los equipos participantes en la Supercopa de España. Real Madrid y Barcelona son los que más ingresan: 6 millones de euros fijos por su clasificación, más posibles bonus por resultados. Por su parte Atlético de Madrid y Athletic Club percibirán menos, aunque los 'Leones' verán incrementada su cifra respecto a 2025, gracias a acuerdos adicionales sobre derechos televisivos.

Cabe destacar que a estos ingresos fijos se suman los premios por rendimiento en el torneo: el campeón recibirá 2 millones adicionales, el subcampeón casi 1,5 millones, y los semifinalistas alrededor de 1 millón extra.

Malestar en el Athletic

El Athletic Club hizo evidente su malestar por las diferencias económicas entre los participantes en la Supercopa a través de las palabras de su presidente Jon Uriarte. “Nos gustaría que el reparto fuera más justo, similar a los que se dan en la Liga o en las competiciones europeas, en las que se premia el desempeño deportivo pero también la implantación social de cada club. Por decreto no puede haber tantas diferencias. Nosotros nos abonamos a premiar el desempeño deportivo y la implantación social. El Athletic es un club histórico, se toma muy en serio todas las competiciones”, afirmó antes de disputar el encuentro contra el Barça.

El máximo dirigente también se pronunció acerca de las relaciones con el Barça después del 'caso Nico Williams'. "Son correctas, ha llovido mucho desde el año pasado. Nosotros defendemos al Athletic. Todos los clubs fichamos, a veces sienta bien y otras no. Vamos a seguir fichando pero siempre con respeto", admitió.

Posteriormente, el partido apenas tuvo historia. El Barça arrolló al Athletic Club en una primera parte espectacular y ya espera rival en la final. De esta manera, el club vasco sabe que recibirá tan solo un millón extra como semifinalista de la competición y no luchará por premios económicos más altos tras ser eliminado por los azulgranas.