Todos pendientes de Nico Williams

La temporada no ha sido fácil para Nico Williams. El extremo navarro ha mostrado su cara más irregular en una campaña marcada por su pubalgia y sus molestias físicas, y que poco a poco fue cambiando de la ilusión de la Champions League a la frustración de la triste realidad.

Ahora, al pequeño de los Williams, que regresó el pasado 5 de abril contra el Getafe tras su parón, no le queda otra que seguir sumando minutos de calidad para llegar al cien por cien al Mundial. Luis de la Fuente, seleccionador de La Roja, lo espera con los brazos abiertos, pese a sumar únicamente 4 goles y 6 asistencias en 30 encuentros.

Nico Williams durante el partido ante Osasuna / EFE

Sea como fuere, Nico fue el gran protagonista del regreso del Athletic Club a los entrenamientos. Según recoge MARCA, el extremo rojiblanco saltó al césped antes que el resto de sus compañeros y mantuvo una conversación con Ernesto Valverde, quien no seguirá al mando del equipo la próxima temporada, en una sesión en la que el técnico pudo contar con toda la plantilla.

Entrenando con normalidad

El internacional continúa ejercitándose con normalidad junto al grupo después de reincorporarse a la dinámica el pasado 27 de marzo. Antes de esa fecha, había estado varias semanas siguiendo un tratamiento específico y medido al detalle para tratar una pubalgia que le venía causando molestias desde hacía demasiado tiempo, imposibilitándole mostrar su mejor versión sobre el campo. Aunque ya trabaja con el equipo, Nico todavía está lejos de recuperar su mejor versión.

Nico, durante un entrenamiento con el Athletic / EFE

La charla entre Valverde y el futbolista se produjo sobre el terreno de juego y también contó con la presencia de Prieto y Orbaiz. No ha trascendido el contenido de la conversación, aunque el hecho de que se desarrollara sobre el césped apunta a que no se trató de un encuentro especialmente privado.

El Athletic, que completó este martes su primer entrenamiento de la semana, ya está con la mirada puesta en el derbi del sábado frente al Alavés en Mendizorroza. El conjunto rojiblanco afronta la cita con la intención de sumar una victoria que les permita respirar con total tranquilidad en Liga y, por qué no, intentar acercarse a la zona europea para tener opciones de 'pescar' competición europea en la última jornada.

El escenario

Con 41 puntos, el cuadro bilbaíno está justo en la media tabla, en la décima plaza. El descenso está a siete puntos; Europa a dos. Con 18 puntos en juego, todo es posible aún en San Mamés. Pero hay que seguir ganando.

En definitiva, muchas dudas por delante, y poco tiempo para resolverlas. Por un lado, que el Athletic juegue competición europea el curso que viene es clave. Por el otro, quedarse sin Mundial sería un 'palo' individual importante. Como siempre, solo el balón tiene la respuesta.