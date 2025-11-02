Peligro de quirófano para Nico Williams

Nico Williams se ha acostumbrado a vivir con molestias. El futbolista del Athletic Club no acaba de superar sus continuas lesiones (tobillo, isquiotibiales, pubalgia) y los servicios médicos de la entidad rojiblanca abren la posibilidad a escenarios que antes no se contemplaban.

Una dolorosa pubalgia

El tratamiento conservador, con reposo y fisioterapia seguido por el menor de los hermanos Williams para tratar la pubalgia no funciona. Prueba de ello es que esta temporada el extremo navarro apenas ha estado disponible a las órdenes de Ernesto Valverde. Y, cuando sí lo ha estado, su rendimiento no ha sido el esperado, muy por debajo del que debería tener un futbolista de su pedigrí y su salario, el más alto de la plantilla vizcaína.

El delantero del Athletic Club Nico Williams, durante el partido de Liga de Campeones entre el Athletic Cub y el FK Qarabag, este miércoles en el estadio San Mamés. EFE/ Miguel Toña. athletic bilbao . qarabag. liga campeones 2025/2026 athletic bilbao . qarabag. 03. accion. san mames / Miguel Tona / EFE

La pubalgia que arrastra está influyendo negativamente en su juego. Nico es un atacante explosivo, de largo recorrido y carreras desequilibrantes. Nadie lo descubrirá ahora, pero esas molestias en la zona inguinal le impiden desarrollar todo su potencial sobre el campo.

Una situación similar a la que vive Lamine Yamal en Barcelona. Amigos fuera y dentro del vestuario en la Selección, Nico y el de Rocafonda comparten una lesión ques está lastrando a nivel deportivo.

Esta temporada apenas ha sido cinco veces titular y ha aparecido en ocho encuentros, entre Liga y Champions. Sus números, lógicamente, también se han desinflado. Nico Williams no se caracteriza por ser un gran realizador, pero a estas alturas de la campaña apenas suma un gol y un par de asistencias en su cuenta de beneficios.

No se descarta la operación

Los servicios médicos del Athletic Club están analizando la situación detalladamente y han llegado a consultar especialistas externos a la entidad para tener una aproximación mejor a la lesión.

El plan es que Nico Williams vuelva a ser al que maravilló en la Eurocopa de 2024, donde se coronó campeón y MVP de la final con España. El Athletic no descarta ninguna opción y el quirófano también está encima de la mesa. De acudir al bisturí, el navarro estaría en el dique seco un tiempo aproximado de tres meses, una eternidad viendo la dependencia de los leones con el jugador.