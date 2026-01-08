¿Peligra el puesto de Ernesto Valverde?: "Hay un sector de la afición que mira hacia al banquillo"

La amplia derrota del Athletic Club ante el FC Barcelona en la Supercopa de España en Arabia Saudí ha dolido mucho en Bilbao. El equipo 'león' recibió una 'manita' que evidenció muchas carencias de los hombres de Ernesto Valverde, en un partido que se suma a una mala racha del equipo en liga y Champions y empieza a generar un malestar entre la afición rojiblanca.

Aun así, pese a los resultados, su legado permite a la directiva confiar aún en él, por lo que, según apunta 'Cope', su continuidad no peligra, por ahora.

"No me refiero a qué peligre en la cabeza de Ernesto Valverde, pero sí que hay un runrún. Yo creo que está siendo víctima de su gran trabajo. Su trayectoria en el Athletic es incuestionable", afirmaba José Ángel Peña en 'El Partidazo'. "Hace seis meses todo el mundo se felicitaba por el temporadón que había hecho, rindiendo a grandísimo nivel hasta el final en dos temporadas como la UEFA y como LaLiga, pero las expectativas que se habían generado eran tan altas que un sector de la afición ya está sacando un poco los dientes, ya está mirando hacia el banquillo. Creo que puede ser víctima de ese éxito".

De hecho, en rueda de prensa, al técnico se le vio molesto al contestar a esa pregunta y se mostró ajeno a los rumores. Según el periodista, la derrota ante el Barça "le puede pasar factura".

"De momento para nada peligra su continuidad, pero aquí el fútbol no tiene memoria, los resultados son los que mandan y la realidad es que el equipo pasa los meses y no se acerca ni muchísimo menos a la versión del año pasado. El peligro es que al término de este mes de enero, cuando se acabe probablemente la participación en la Champions, estés metido en problemas. Ahí sí que habría que tomar quizás medidas", añade Peña.