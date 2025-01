¿Qué está pasando con los ultras del Athletic?

Corren tiempos extraños en el Athletic Club. En este caso, ha surgido una problemática que atañe directamente a un numeroso grupo de aficionados radicales del club, que forman parte de la grada de animación de San Mamés. Desde este sector, conocido como la agrupación Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH), han decidido dejar de animar al equipo por los conflictos vigentes que tienen con la directiva, producto de la desprotección que sienten por parte del club respecto a las multas y sanciones que reciben de la Ertzaintza.

Una situación que va mucho más allá y que afecta al equipo de Ernesto Valverde sobre el terreno de juego. Tras la postura adoptada por los ultras, San Mamés carece en ocasiones de animación medianamente organizada, hasta el punto que se originan olas de silencio en la Catedral durante los partidos.

No obstante, el principal problema reside en otro punto. Y es que este sector de aficionados amedrenta a quienes sí desean animar al equipo. Intimidan a parte de la afición que acude al estadio a ver jugar al Athletic y obliga a cesar los gritos de aliento en favor de los jugadores. Es por eso que desde la directiva se ha optado por la prohibición al estadio de aquellos radicales que instiguen a otros seguidores a dejar de animar.

Todo este embrollo no ha pasado desapercibido dentro del vestuario. Los futbolistas no son ajenos a lo que sucede más allá del césped y, recientemente, Unai Simón se pronunciaba al respecto en sala de prensa: "Es una mierda lo que está pasando. Invitamos a los que no dejen animar a que se queden en su casa y que respeten a los que quieran animar", aseguró el guardameta. Unas declaraciones que se sumaron a las de Iñaki Williams instantes después del empate en el duelo ante el Leganés (0-0): "Es triste que no se deje animar al que quiere hacerlo y que haya pitos. Somos conscientes de que esto no está beneficiando a nadie y todos estamos sintiéndonos perjudicados. Días como el de hoy para el Athletic y para el equipo son muy tristes", comentó el atacante.

Simón fue más allá, y opinó del tema con dureza: "No nos sentimos identificados con lo que ocurre y lo que me toca las narices es que los jugadores no tenemos la culpa de lo que está pasando. Se nota en el campo. Tuvimos una eliminatoria de Copa ante Osasuna y no tuvimos ayuda y también hoy la necesitábamos. No la hemos tenido. Me da pena", añadió tras el partido.

En cualquier caso, estas desavenencias se producen por el acoso policial que ICHH asegura que recibe por parte de la Ertzaintza, quién se encarga de la seguridad en los partidos del Athletic en San Mamés. En este sentido, la organización ha emitido varios comunicados en los que responsabiliza al club por las multas y castigos que se les otorga y por la desprotección que sufren por parte de la entidad en este sentido.