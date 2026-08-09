El Olympique de Marsella supera con claridad al Athletic

El Athletic Club cayó derrotado en su penúltimo duelo de pretemporada, el disputado este sábado en el Vélodrome ante el Olympique de Marsella (3-1). El conjunto galo fue superior en líneas generales y aprovechó los errores de los rojiblancos para imponerse con claridad a los de Edin Terzic.

El arranque de partido fue de claro dominio del Olympique, más intenso y con más mordiente en su juego, lo que le permitió adelantarse pronto en el marcador. Fue tras un robo en las inmediaciones de la frontal que aprovechó Gomes para, con un disparo ajustado, poner el balón lejos del alcance de Álex Padilla.

El meta rojiblanco tuvo que intervenir de forma meritoria en alguna que otra ocasión más para evitar nuevos tantos de los de Bruno Genesio. La más clara de ellas, un disparo potente de Paixao que salvó sobre la línea. El Athletic fue ajustando mejor y eso le permitió tener más presencia con el balón, aunque poca llegada. En una de ellas, Oihan Sancet fue el más vivo para cazar el balón dentro del área tras un rechace del portero y poner las tablas en el marcador.

Sin embargo, en la recta final del primer periodo, y en una acción que parecía no llevar demasiado peligro, Paixao disparó duro desde las inmediaciones del vértice del área para anotar el segundo tanto local en una acción en la que quizá Padilla pudo haber hecho algo más.

Tras el descanso, el partido tuvo menos ritmo e intensidad. Los de Edin Terzic quisieron tener más presencia ofensiva, pero les siguió faltando claridad en el último tercio. Llegaron a tener alguna buena llegada, pero se mostraron desacertados en el remate.

Todo lo contrario que su rival, que se dedicó más a contemporizar y buscar alguna contra con la que sentenciar. El tercer tanto de los marselleses llegó en los minutos finales precisamente en una transición rápida en la que M’Madi controló en el área, buscó hueco para armar el disparo y acabó batiendo a un Álex Padilla que llegó a tocar la pelota, pero no lo suficiente para desviarla. La próxima y última cita de esta pretemporada para el Athletic tendrá lugar el próximo viernes, 14 de agosto, en el Stadio di Bergamo, donde se enfrentará a la Atalanta a partir de las 20:45h.

Ficha técnica

3. Olympique Marsella: De Lange; Weah, Cornelius, Balerdi, Emerson Palmieri; Abdelli, Hojbjerg; Harit, Gomes, Paixao; y Gouiri. También jugaron: Kondogbia, Nadi, Maupau, Bezahaf, Timber, U. García, Koum, M’Madi, Baradji y Abdallah.

1. Athletic Club: Padilla; Rincón, Yeray, Paredes, Yuri; Canales, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Navarro; y Guruzeta. También jugaron: Johaneko, Areso, Galarreta, Maroan, Berenguer, Gerenabarrena, Rego, Djaló y Selton.

Marcador: 1-0, m. 8: Gomes; 1-1, m. 34: Sancet; 2-1, m. 41: Paixao; 3-1, m. 86: M’Madi

Árbitro: Marc Bollengier. Amonestó a Weah por el Olympique. Y a Gorka Guruzeta, Aitor Paredes y Yuri por el Athletic.