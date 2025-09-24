Oihan Sancet alcanzará 200 partidos con el Athletic en La Cerámica

El jugador Oihan Sancet tendrá la oportunidad de disputar su partido oficial 200 con el Athletic Club en el encuentro que enfrentará al equipo rojiblanco con el Villarreal el próximo sábado (21.00 h.) en el Estadio de La Cerámica.

En sus siete temporadas en el primer equipo el centrocampista navarro ha jugado 168 partidos de Liga, 21 de Copa del Rey, 7 de Liga Europa, 1 de Liga de Campeones y 2 de Supercopa.

En esos 199 encuentros Sancet han anotado 43 goles, algunos de ellos muy recordados como el de la final de Copa frente al Mallorca que permitió a los rojiblancos llegar a la tanda de penaltis que dio el título al Athletic o el 5.000 en Primera del club rojiblanco, el pasado 14 de abril frente al Rayo Vallecano en San Mamés.

Sancet, de 25 años y con contrato hasta 2032, llegó a Lezama en el verano de 2015 procedente de Osasuna para incorporarse al equipo cadete. En 2018 pasó directamente del Juvenil al Bilbao Athletic y en su segunda campaña en el filial debutó con el primer equipo el 16 de agosto de 2019 a las órdenes de Gaizka Garitano en un encuentro frente al FC Barcelona.

Por otro lado, en ese mismo encuentro en Vila-real Mikel Vesga podría jugar su partido 250 con el Athletic y convertirse en el cuarto futbolista de la actual plantilla que alcanza esa cifra después de Iñaki Williams (478), Iñigo Lekue (263) y Yeray Álvarez (257).