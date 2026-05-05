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Oficial: Edin Terzic, nuevo entrenador del Athletic Club
El técnico alemán, de 43 años, firma con el club bilbaíno para las próximas dos temporadas
Ya es oficial lo que era un secreto a voces. El Athletic Club ha confirmado que Edin Terzic será el sustituto de Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés la próxima campaña. El alemán de 43 años, sin equipo desde 2024, tras su paso por el Borussia Dortmund, asumirá un nuevo reto en La Catedral.
El acuerdo ya estaba cerrado desde hace semanas, pero se ha tratado con tranquilidad y calma para no afectar al grupo y como muestra de respeto al 'Txingurri'. Terzic, entonces, llegará a Bilbao tras haber dejado huella en el Dortmund, donde estuvo dos temporadas, logrando una Copa alemana, un subcampeonato de Bundesliga peleado hasta la última jornada frente al Bayern Múnich y una final de la Champions League en 2024, en la que cayó ante el Real Madrid.
Terzic creció en el cuadro 'borusser' durante la etapa de Jürgen Klopp y también se influenció de figuras como Hansi Flick o Jupp Heynckes, figura histórica con pasado en el Athletic (estuvo durante dos etapas entre 1992-1994 y 2001-2003). De hecho, el propio Terzic estuvo recientemente en España para aprender del técnico culé, en busca de adaptarse al fútbol español. Tal y como explicó el propio Athletic, firma para las próximas dos temporadas.
Encaja con la filosofía del club
Uno de los aspectos que han valorado mucho en el club es su encaje con la filosofía de la entidad. En Lezama es prácticamente obligado apostar por la cantera y potenciar a los jóvenes de la casa y eso entra en los planes de Terzic. En el Borussia Dortmund lo demostró con futbolistas como Jude Bellingham o Karim Adeyemi, a quienes convirtió en piezas de primer nivel.
El alemán, en este sentido, lleva tiempo estudiando a su nuevo equipo, planificando la próxima temporada. Su implicación anticipada evidencia que el club no quiere dar un paso en falso con su contratación.
Sobre la mesa, Terzic tuvo otras propuestas, como la del Chelsea, tras la salida de Enzo Maresca, o la de la Real Sociedad, antes de que llegase Rino Matarazzo. Sin embargo, ninguna avanzó y dirigirá al Athletic Club.
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