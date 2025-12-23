El nuevo avión del Athletic Club y Vueling se estrenará en enero tras su presentación en San Mamés

Tras el espectacular despliegue visual vivido anoche en San Mamés durante el descanso del partido frente al RCD Espanyol, el nuevo avión oficial del Athletic Club y Vueling ya está listo para su estreno. La aeronave despegará oficialmente durante el mes de enero para acompañar al equipo durante esta temporada.

La presentación del diseño del nuevo avión supuso una activación inédita en el mundo del deporte. Los aficionados disfrutaron de un mapping sincronizado que hizo cobrar vida a la arquitectura del estadio. Fue un espectáculo de luz que proyectó de forma dinámica la imagen del avión sobre el césped y también en el anillo exterior de San Mamés, que lucía de amarillo, el color corporativo de Vueling.

Detalles del diseño: el espíritu ‘Lion Friendly’

El nuevo Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros, presenta una propuesta estética que trasciende lo convencional bajo el concepto ‘Lion Friendly’, un homenaje a la leyenda de los leones y la presencia de la afición en Europa. Entre los detalles más destacados del diseño exterior se encuentran:

• Escudo a gran escala: el emblema del Athletic Club ha ganado protagonismo, situándose en una escala mucho mayor junto a la puerta de acceso principal.

• Seis jugadores del equipo: El fuselaje luce la imagen de Unai Simón, Aymeric Laporte, Nico Williams, Iñaki Williams, Daniel Vivian y Alejandro Berenguer.

• Identidad visual: El icónico lema “Aúpa Athletic” recorre el fuselaje sobre los colores rojo y blanco característicos del club.

• En el interior, el avión también ha sido tematizado con mensajes que refuerzan el vínculo emocional, como el lema "Volando a lo bajini, llegamos muy alto" en los compartimentos superiores y cabezales personalizados que convierten cada vuelo en una experiencia 100% athleticzale.

El nuevo avión del Athletic Club y Vueling, presentado en San Mamés / Vueling

Una alianza consolidada

Este estreno se enmarca en la alianza estratégica entre Vueling y el Athletic Club, renovada recientemente hasta 2027. Bilbao se ha consolidado como la segunda base de operaciones más relevante de la red nacional de Vueling, donde traslada a 1 de cada 2 pasajeros. Durante el 2025, Vueling ha programado una oferta de 28 rutas en Bilbao y cerca de 4 millones de asientos. Así, la compañía se reafirma como patrocinador premium y aerolínea oficial, siendo la única marca presente en el pantalón de juego del primer equipo.

Esta es la segunda temporada que el conjunto bilbaíno cuenta con una aeronave tematizada. Durante su primer año de operación, el avión personalizado se ha convertido en un embajador itinerante que ha recorrido Europa en más de 2.000 vuelos, transportando a cerca de 330.000 pasajeros por toda Europa a través de 165 rutas distintas. Esta iniciativa pionera no solo proyecta la marca del club internacionalmente, sino que refuerza el compromiso de Vueling con Bilbao.

En 2024, Vueling operó 22.116 vuelos y transportó 3,5 millones de pasajeros en el País Vasco, más de 920.000 de ellos fueron pasajeros internacionales. Según un estudio realizado por PwC para Vueling, la aerolínea contribuyó con 575 millones de euros al PIB y generó más de 7.800 empleos a partir de su actividad en 2024.