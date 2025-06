Nueva ofensiva por Nico Williams: abierto a negociar

No hay nada como estar de vacaciones. Desconectar de la rutina, disfrutar de unos días con la familia y los amigos, poder dejar el teléfono móvil de lado... O no. Esto último seguro que no podrá hacerlo Nico Williams, oficialmente de vacaciones desde el final del Portugal-España en la final de la UEFA Nations League. El extremo del Athletic Club tiene unos merecidos días de descanso, pero no podrá desconectar tanto como le gustaría porque está en la órbita de los mejores clubs del mundo.

El verano pasado, el culebrón fue con el Fútbol Club Barcelona. Finalmente, acabó quedándose en San Mamés con la ilusión de poder disputar la final de la Europa League en San Mamés, un sueño que le arrebató el Manchester United. Sin embargo, se avecina otro verano 'movidito'.

El Barça descartó al jugador públicamente, y si no cambia de parecer, opera en el mercado en otras direcciones. Por ello, salieron a la luz nuevos pretendientes: el Real Madrid, Arsenal, Chelsea y Manchester United en la Premier League o Bayern Múnich en Alemania.

Nico Williams se saluda con Iñigo Martínez antes de comenzar el partido / Dani Barbeito

El deseo del jugador sería continuar en España, y por ende, con la opción del Barça bastante cerrada, podría renovar -y mejorar- su contrato con el Athletic Club para seguir engradeciendo su leyenda en San Mamés y seguir compitiendo en la élite del fútbol al lado de su hermano. Especialmente, ahora que sonará el himno de la Champions League en Bilbao. El conjunto vasco quiere aprovechar que el jugador ya no tiene compromisos por delante para avanzar en esta dirección, mientras hay varios pretendientes que vuelven a la carga en la tarea de convencerle.

El Bayern, con todo

Según apuntan desde Alemania, el Bayern Múnich sigue buscando su fichaje. El periodista de Sky Sport Alemania especializado en el mercado de fichajes, Florian Plettenberg, asegura que el 'gigante' bávaro, actualmente entrenador por Vincent Kompany, quiere reforzar el ataque.

En el Allianz Arena quieren un extremo izquierdo de garantías y manejan dos opciones muy interesantes: Nico Williams y Bradley Barcola, que ha perdido un poco de protagonismo en el Paris Saint-Germain con el inmenso nivel de Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué, inamovibles para Luis Enrique en este último tramo de competición. Hace unos meses, el nombre de Nico Williams era más un sueño que una realidad en territorio alemán, pero ahora, no lo verían tan complicado conseguir su desembarco en Múnich.

Nico Williams cerró el marcador frente al Rangers / Champions

De momento, en el Bayern siguen viendo a Nico como el 'Plan A', pero si este falla, irán con todo a por el 'B': Barcola. En Alemania no quieren perder el tiempo, especialmente con el Mundial de Clubes de por medio, y han intensificado las conversaciones en los últimos días. El precio lo conoce todo el mundo: 58 millones de euros, es decir, su cláusula de rescisión. Una cifra que el Athletic Club quiere subir sustancialmente este verano mejorándole la ficha a unos 10 millones de euros brutos por campaña.

Aún queda mucho verano por delante, y salvo sorpresa máxima, parece que Nico Williams volverá a ser una de las grandes estrellas del mismo. De momento, tiene la sartén por el mango. Todo el mundo lo quiere y tiene el poder de decidir dónde quiere jugar la próxima temporada. Solo él conoce su futuro inmediato. Y quizás ni eso. Tiempo al tiempo.