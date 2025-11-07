Nico Williams, Yuri y Guruzeta se entrenan con el grupo y podrían volver contra el Oviedo

Los jugadores del Athletic Club Nico Williams, Yuri Berchiche y Gorka Guruzeta, bajas el pasado miércoles en Newcastle debido a problemas físicos, han entrenado en Lezama con el grupo principal y podrían a estar a disposición de Ernesto Valverde para el partido del domingo en San Mamés frente al Oviedo.

Nico se perdió el partido de Liga de Campeones debido a la pubalgia que le afecta desde hace varios meses, Yuri a causa de una sobrecarga muscular y Guruzeta por un proceso gripal con "afectación gastrointestinal" que, después de viajar a Inglaterra, le mantuvo en el hotel de concentración hasta el viaje de vuelta.

Junto a estos tres futbolistas han trabajado en la lluviosa matinal de Lezama los canteranos Selton Sanchez y Asier Hierro, que debutaron St James' Park, y algunos de los titulares en ese encuentro. Adama Boiro, Mikel Jauregizar, Mikel Vesga, Alejandro Rego y Alex Berenguer, que jugaron de inicio, han trabajado en el interior de las instalaciones probablemente para regular la carga de trabajo.

Tampoco se han ejercitado en el exterior los lesionados Oihan Sancet, Iñaki Williams y Maroan Sannadi. El primero es baja muy probable frente al Oviedo y los dos delanteros son ausencias seguras junto a Iñigo Lekue, que cumplirá el segundo y último partido de sanción con los que fue castigado por la tarjeta roja que vio ante el Getafe.

Todas las dudas las resolverá Valverde mañana sábado con la convocatoria y la rueda de prensa que ofrecerá el técnico a las 13.00 horas después del entrenamiento programado dos horas antes a puerta cerrada en Lezama.