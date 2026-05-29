Nico Williams, sobre su última lesión: "Es una putada también para mí. Pido perdón"

Nico Williams lo ha pasado mal. Tras un año difícil, especialmente marcado por sus incesantes molestias en el pubis, sufrió una lesión que comprometía su físico a las puertas del Mundial. "Iba bastante cojo, ha dicho que nunca había sentido un dolor así", lamentó su hermano Iñaki. Por suerte para él, la resonancia descartó cualquier lesión grave y determinó un periodo de baja que rondaría las tres o cuatro semanas. Dijo adiós a LaLiga pero llegaba a tiempo a su primera Copa del Mundo.

No existía consuelo alguno para el navarro. Ni siquiera el de su hermano Iñaki, visiblemente preocupado: "Lo jodido es que nos deja sin él estos días, también está cerca del Mundial, pero lo duro es que no podemos contar con él en los últimos partidos". Nico, MVP de la final de la pasada Eurocopa, no ha tenido la continuidad deseada este curso, perdiéndose un total de 18 partidos.

Es uno de los fijos de Luis de la Fuente y, salvo sorpresa mayúscula, iba a ser uno de los 26 elegidos por el seleccionador de La Roja. Y así fue. Su compañero de equipo y selección, Aymeric Laporte, transmitió un mensaje de tranquilidad sobre su lesión días atrás y aseguró que "le he visto correr y está mucho más tranquilo".

"Intentaré estar lo antes posible"

Nico, en la víspera de su incorporación a la concentración de la Selección, afirmó que "me gustaría reivindicarme" en la cita mundialista tras vivir una temporada complicada. "Voy quemando etapas y ya estoy bastante mejor. Los plazos se valoran día a día y semana a semana. Veremos cuando me vean los médicos de la selección. Intentaré estar lo antes posible, veremos si puede ser en el primer partido", explicó en la competición 'Rey del Barrio' de 'Red Bull', disputado en el barrio bilbaíno de Rekalde.

"Sabemos a lo que jugamos y lo que queremos hacer. Tenemos un 'míster' fantástico y creo que ese fútbol que demostramos en la en la Euro se va a ver otra vez en el Mundial. A nosotros nos gusta ir tranquilos. La gente puede hablar lo que quiera, pero nosotros nos mantenemos siempre humildes", reflexionó.

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Se abrió y aseguró entender la "frustración" de los aficionados 'athleticzale' y las críticas recibidas por no haber podido estar en los partidos importantes de su equipo: "Soy el primero al que al que le duele no estar en los en los partidos claves de la temporada, pero la afición siempre me ha mostrado su cariño. Para mí ha sido una putada no poder jugar estos partidos ni ahora ni durante toda la temporada por la pubalgia y quiero pedir también perdón por esa situación. Espero que la próxima temporada vaya mejor".