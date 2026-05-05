Nico Williams se sacude la pubalgia: regreso con mensaje

Un extremo vive de chispazos. De la explosividad, de los cambios de ritmo constantes, de amagar, fintar y encarar. Pero a Nico Williams las molestias en la zona inguinal le impedían desplegar todo su fútbol sobre el césped. Que se lo pregunten a su amigo y compañero de selección Lamine Yamal, cuyo rendimiento también se vio condicionado por la maldita pubalgia.

El menor de los Williams decidió, a mediados de febrero, tras las correspondientes consultas con especialistas externos y probar distintos tratamientos de carácter conservador, detenerse para poner fin a los problemas físicos que tanto estaban comprometiendo su temporada. Tomó una decisión valiente —y nada sencilla—: parar, escuchar a su cuerpo y priorizar su recuperación para volver a ser el futbolista desequilibrante que marca diferencias sobre el verde.

Eso sí, ponía en riesgo su presencia en el Mundial. Víctor Muñoz o Barrenetxea aprovecharon su oportunidad en el último parón de selecciones para ganarse la confianza de Luis de la Fuente y optar a un puesto en la lista definitiva. Aguardó, trabajó y, sobre todo, tuvo paciencia. Mucha paciencia. Cualquier paso en falso podría ser fatal.

"Así no podemos seguir", llegó a clamar Ernesto Valverde justo antes de ese paréntesis, en el que el '10' se puso en manos de Jurdan Mendigutxia. El navarro, referente internacional en el ámbito de la fisioterapia, marcó nuevas pautas de trabajo para Nico, que en apenas dos meses volvió a ponerse a las órdenes del Txingurri.

Nico Williams, futbolista del Athletic Club / EUROPA PRESS

"He pasado por meses muy difíciles"

"He pasado por meses muy difíciles porque he tenido una lesión muy larga, pero lo que importa ahora es el presente", recordó el extremo el sábado. Su calvario viene de lejos. Del mes de abril de 2025, para ser exactos. El Athletic se jugaba el pase a la final de 'su' Europa League y Nico se perdió el intento de remontada de semifinales en Old Trafford tras el contundente 0-3 de la ida.

Vivió un agitado verano en el que se rumoreó con su salida al Barcelona... y que culminó con la ampliación de su contrato hasta 2035. Inició el curso como un tiro: con un gol y dos asistencias en la primera jornada. Pero todo se torció en el Turquía-España del 7 de septiembre en Konya, cuando sufrió una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda que, en primera instancia, le mantuvo un mes de baja.

Nico Williams se tiró al suelo por lesión / LA 1

Reapareció, pero no volvió a ser ese extremo diferencial. Dejó un par de destellos de su clase con dos excelentes goles frente a Oviedo y Levante, pero se le echó en falta en la Champions. Solo jugó un partido completo, ante el Paris Saint-Germain.

Ave fénix

El nuevo tratamiento dio sus frutos y Nico se reivindicó con un doblete que rubricó la remontada 'athleticzale' en Vitoria. Tiró una pared a un toque con Guruzeta en la frontal, ingresó en el área, controló y cruzó su disparo para batir a Sivera. Ese fue el 2-3. El 2-4 lo convirtió cuatro minutos después, al aprovechar un error de Tenaglia que no logra despejar y picar el balón, con la izquierda, ante la salida del meta babazorro.

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Dijo Mikel González, director deportivo de la entidad bilbaína, que el menor de los Williams ya no tiene dolor después de someterse a este último tratamiento y reposar bien antes de volver. "De los dos goles me quedo con la picadita. Dicen que no lo he hecho adrede pero si lo hacen otros... ya sabes jeje", bromeó. El Mundial empieza en 37 días...