Nico Williams regresa tras seis partidos de baja

Era una de las vueltas más esperadas para Ernesto Valverde y para todo el Athletic Club. Nico Williams, baja en los últimos seis partidos a causa de una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda, volvió a jugar este sábado ante el Mallorca en San Mamés.

El pequeño de los hermanos entró al terreno de juego en el minuto 52 sustituyendo a Iñaki, que tuvo que retirarse lesionado tras ser convocado esta misma semana con la selección de Ghana.

Nico, por su parte, se lesionó también en un parón de selecciones, concretamente en el Turquía-España del 7 de septiembre, y no ha podido estar en los partidos de liga ante Alavés, Valencia, Girona y Villarreal y los de Champions contra Arsenal y Borussia Dortmund. Media docena de encuentros que se han saldado con cinco derrotas del Athletic y un empate, el registrado ante el Girona en San Mamés.