Nico Williams, el problema capital de Valverde

El Athletic Club está viviendo una temporada muy convulsa. Los resultados no son tan negativos como las sensaciones de un equipo con aroma a fin de ciclo. Los problemas se han multiplicado para un conjunto que arrancó la campaña con mucha ilusión después de la renovación de Nico Williams hasta el 2035 y que había levantado unas expectativas muy altas.

El menor de los Williams era el jugador emblema para este proyecto en el año del regreso a la Champion League. Sin embargo, una pubalgia lo ha lastrado desde el inicio del ejercicio. Nico era uno de los objetivos del FC Barcelona y los culés soñaban con unir los caminos del navarro con Lamine Yamal. Un sueño que se rompió con el portazo de Nico al Barça, pero a quién le ha perseguido la mala suerte a partir de entonces.

Su baja es muy notable y este sábado no podrá ser de la partida en San Mamés frente al conjunto de Hansi Flick. Nico ha tenido una participación en 26 partidos esta temporada con unos discretos números de 4 goles y 3 asistencias. La pubalgia ha sido un dolor de cabeza tan grande hasta el punto que le ha obligado a parar y ponerse en manos de un especialista como Jurdan Mendigutxia.

Parón indefinido

El futbolista ha hecho viajes a Madrid y Londres para tratarse con el objetivo de recuperarse, pero ya sin plazos. Ernesto Valverde anunció que no lo volverá a situar en el once hasta que se encuentre en buenas condiciones y las molestias hayan remitido. Nico Williams corre incluso el riesgo de perderse el Mundial de Estados Unidos México y Canadá.

El problema de Nico Williams ha llevado de cabeza al staff de Valverde y es una de las causas de no tener al equipo tan enchufado como la temporada pasada. Pese a todo, el Athletic compitió hasta el final para meterse en el 'play-off' de la Champions League, llegó a las semifinales de la Copa del Rey y está a un punto de los puestos europeos en la Liga. El Barça no puede confiarse en San Mamés, a pesar de que el ambiente está un tanto enrarecido en la capital vizcaína.

Nico Williams, con su madre y su hermano Iñaki tras su renovación con el Athletic / EFE

Las lesiones han sido el principal caballo de batalla de un Athletic que arrancó la campaña con la sanción de diez meses de Yeray y que ha tenido hasta 14 jugadores lesionados. Ahora está recuperando efectivos, pero las piezas clave no arrancan. Además de Nico Williams, Iñaki Williams y Sancet, los otros cracks del cuadro bilbaíno, no han podido brillar al nivel esperado.

Uriarte quiere a Valverde

Ernesto Valverde está aguantando al equipo como puede y, aunque el presidente Jon Uriarte lo quiere renovar, su continuidad está en el aire. El Athletic Club está en año de elecciones y Uriarte, que puede ser el único candidato, quiere que Valverde prolongue su estancia en el banquillo de San Mamés.

El técnico, no obstante, no ha dado el visto bueno después de una temporada de mucho desgaste. Ello ha llevado a un carrusel de nombres de posible sustitutos. Iñigo Pérez (Rayo Vallecano), Mauricio Pochettino (selección de Estados Unidos) y Andoni Iraola (Bournemouth) son algunos de los candidatos, si bien Uriarte tratará de convencer al Txingurri para que siga en su proyecto.

Iñigo Pérez suena como posible recambio de Ernesto Valverde en el Athletic Club / Javier Lizon / EFE

En cualquier caso, el Barça recibirá a un equipo tocado anímicamente por la eliminación copera y por haber perdido algunas de sus señas de identidad como era la fuerte presión a los rivales. Unai Simón llegó a afirmar tras el partido del fin de semana pasada en Vallecas que "este equipo si no tiene intensidad es de Segunda. Hemos pasado un mes complicado, nos hemos enfrentado a los últimos cinco rivales, y eso determina el camino a seguir. Tenemos que seguir jugando con el culo prieto como hasta ahora porque en la primera parte no estuvimos a la altura. En la segunda se vio a un equipo que ha peleado, ha sufrido, ha corrido, ha ganado duelos, disputas y así hemos conseguido el gol y podemos hacer grandes cosas", confesó.

En medio de esta marejada, se presenta el FC Barcelona, cuya eliminación copera ha sido menos dolorosa por quedarse cerca de la remontada y con la ambición de consolidar su liderato en la Liga.