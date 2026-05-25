Lo de Nico Williams es para preocuparse: límite Mundial

"No puede ser", se leía a la perfección en los labios de un Nico Williamsabatido. Justo cuando se había sacudido al fin la maldita pubalgia, le tocó sufrir una lesión muscular que compromete su físico a 18 días del Mundial. "Iba bastante cojo, ha dicho que nunca había sentido un dolor así", lamentó su hermano Iñaki. Se sentó en el césped tras sufrir un pinchazo y pidió inmediatamente el cambio. Se marchó al vestuario cojeando y con hielo en el muslo, cruzando los dedos y esperando que todo quedase en un susto.

En Bilbao y en la Selección contenían la respiración ante el temor de que la lesión pudiese apartarle de la gran cita del verano: la Copa del Mundo. La resonancia a la que se sometió desveló que padecía "una lesión moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda". Y se preguntarían, ¿pero llega al Mundial? Sí, pero muy muy justo.

Nico Williams llegará muy justo al Mundial / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

El periodo de baja estimado oscilaba entre tres y cuatro semanas. Es decir, que dijo adiós a LaLiga y debería apurar su recuperación para poder llegar a tiempo. Eso sí, no era el único crack que sufría problemas físicos: Lamine o Víctor Muñoz. Además, tanto Rodri como Mikel Merino acaban de dejar atrás sus respectivas lesiones.

El madrileño se perdió cuatro partidos por una lesión inguinal, mientras que el navarro ya se está ejercitando con normalidad tras pasar por quirófano en enero para tratarse una fractura por estrés en su pie derecho. Todos ellos, al igual que Nico, entran en los planes de De la Fuente.

La RFEF remitió días atrás a la FIFA la prelista de 55 jugadores, en la que figuraba el navarro. La lista definitiva de 26 se anunciará este lunes 25 de mayo.

No existía consuelo alguno para Nico. Ni siquiera el de su hermano Iñaki, visiblemente preocupado: "Lo jodido es que nos deja sin él estos días, también está cerca del Mundial, pero lo duro es que no podemos contar con él en los últimos partidos".

Todas las lesiones de Nico Williams / Marc Creus

Nico, MVP de la final de la pasada Eurocopa, no ha tenido la continuidad deseada este curso debido, especialmente, a sus incesantes molestias en el pubis. Ha participado en 32 encuentros esta temporada, con un balance de seis goles y cuatro asistencias. Pero se ha perdido 18, una cifra demasiado elevada para un futbolista de su caché.

Cuando ha estado en plenitud física ha marcado diferencias sobre el césped. Sin embargo, las distintas interrupciones que ha ido sufriendo le han impedido tener la regularidad deseada.

Historial de lesiones de Nico Williams 2021/22 Lesiones: 2

Días en la enfermería: 29

Partidos perdidos: 5 2022/23 Lesiones: 3

Días en la enfermería: 25

Partidos perdidos: 4 2023/24 Lesiones: 6

Días en la enfermería: 55

Partidos perdidos: 10 2024/25 Lesiones: 8

Días en la enfermería: 67

Partidos perdidos: 12 2025/26 Lesiones: 5

Días en la enfermería: 107*

Partidos perdidos: 18 *Su última lesión le mantendría unas tres semanas de baja

Un extremo vive de chispazos. De la explosividad, de los cambios de ritmo constantes, de amagar, fintar y encarar. Pero a Nico Williams las molestias en la zona inguinal le impedían desplegar todo su fútbol sobre el césped.

El menor de los Williams decidió, a mediados de febrero, tras las correspondientes consultas con especialistas externos y probar distintos tratamientos de carácter conservador, detenerse para poner fin a los problemas físicos que tanto estaban comprometiendo su temporada.

Tomó una decisión valiente —y nada sencilla—: parar, escuchar a su cuerpo y priorizar su recuperación para volver a ser el futbolista desequilibrante que marca diferencias sobre el verde.

Eso sí, ponía en riesgo su presencia en el Mundial. Víctor Muñoz o Barrenetxea - ahora lesionado - aprovecharon su oportunidad en el último parón de selecciones para ganarse la confianza de Luis de la Fuente y optar a un puesto en la lista definitiva. Aguardó, trabajó y, sobre todo, tuvo paciencia. Mucha paciencia. Cualquier paso en falso podría ser fatal.

"He pasado por meses muy difíciles porque he tenido una lesión muy larga, pero lo que importa ahora es el presente", recordó el pasado 2 de mayo tras rubricar la remontada del Athletic en Mendizorroza con un doblete. Desafortunadamente para él, este último contratiempo llegaría 10 días después.

Su calvario viene de lejos. Del mes de abril de 2025, para ser exactos. El Athletic se jugaba el pase a la final de 'su' Europa League y Nico se perdió el intento de remontada de semifinales en Old Trafford tras el contundente 0-3 de la ida.

Vivió un agitado verano en el que se rumoreó con su salida al Barcelona... y que culminó con la ampliación de su contrato hasta 2035. Inició el curso como un tiro: con un gol y dos asistencias en la primera jornada.

Pero todo se torció en el Turquía-España del 7 de septiembre en Konya, cuando sufrió una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda que, en primera instancia, le mantuvo un mes de baja.

Reapareció, pero no volvió a ser ese extremo diferencial. Dejó un par de destellos de su clase con dos excelentes goles frente a Oviedo y Levante, pero se le echó en falta en la Champions. Solo jugó un partido completo, ante el Paris Saint-Germain.

Su compañero de equipo y selección, Aymeric Laporte, transmitió un mensaje de tranquilidad sobre su lesión: "Estaba preocupado con su lesión los primeros días, se pensaba incluso en no llegar al Mundial, pero hoy le he visto correr, por ejemplo, y mucho más tranquilo. Está más relajado y muy bien, además que es un chaval super alegre", indicó en 'El Larguero'.

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Salvo sorpresa mayúscula, Nico estará en la lista de De la Fuente. El contexto, sin embargo, pesa: arrastra un sinfín de problemas musculares, especialmente en la zona del pubis, que han condicionado buena parte de su temporada. Crucemos los dedos.