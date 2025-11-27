Nico Williams: "Lamine tiene un talento increíble, pero sabe que yo soy su padre"

Nico Williams suele ser protagonista sobre el terreno de juego con su enorme talento, pero esta vez también acapara el foco en una entrevista a la revista 'GQ Hype'. Tras un verano muy movido, marcado por su frustrado fichaje por el Barça y su renovación con el Athletic Club hasta 2035, el extremo navarro repasó esta situación y diferentes cuestiones relacionadas con su presente futbolístico.

Para empezar, Nico declaró otra vez su amor por el equipo bilbaíno. "El Athletic y Bilbao lo son todo para mí". "Aquí he crecido como persona y como jugador. Representar a este club y a esta ciudad me ha hecho entender el valor del trabajo, la humildad y la familia. Todos sabemos que el Athletic es único en el mundo, como dice el lema", indicó.

Nico Williams, en acción en el Spotify Camp Nou / EFE

"Siempre he puesto por delante lo que siento y me he guiado por el corazón. Soy muy familiar y muy de mi gente, y aquí en Bilbao tengo a mi familia y a los míos, con los que consulto cada paso que doy en mi vida. Me gusta escuchar a mi hermano, él siempre tiene buenos consejos para mí, y ahora poder disfrutar de jugar la Champions juntos es un sueño", agregó sobre su posible fichaje por el Barça.

También habló de las opciones de la selección española de cara al Mundial: "Creemos mucho en el trabajo del equipo, vamos todos a una con lo que pide el seleccionador y vamos a preparar lo mejor posible el Mundial, pero no nos gusta compararnos. Hay muchas selecciones que pueden ganar el Mundial y es bueno que nos nombren como una de las favoritas, pero sabemos que las encuestas no ganan mundiales y que hay que ganarlo en el campo".

Nico Williams, en acción contra el Oviedo / Miguel Tona

En ese sentido, bromeó sobre la relación que le une con Lamine Yamal, con quien coincide en el combinado nacional. "Tiene un talento increíble y lo demuestra cada día, pero él sabe que yo soy su padre", apuntó en clave de humor. Además, defendió a su amigo y compañero por su vida fuera del fútbol: "Cada uno vive su vida como quiere, pero creo que lo importante es ser profesional y dar siempre el máximo cuando toca. Fuera del campo también necesitamos desconectar y disfrutar, como cualquier persona. Mientras haya respeto y compromiso, no veo problema en eso".

Por último, acerca su vida privada, admitió que "hago lo que casi cualquier chico de mi edad, me gusta jugar a la 'Play' con mis amigos, salir a pasear e ir a cenar con mi novia cuando se puede". Mi familia y mi gente me ayudan mucho a desconectar, y con el apoyo de mi repre, Félix, que es como un padre para mí, y del equipo de comunicación, puedo gestionarlo todo mejor. Al final intento pensar bien las cosas, saber que todo lo que diga o haga va a ser público, y tener siempre presente que hay muchos chicos mirando y que hay que dar ejemplo", apostilló.