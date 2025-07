Nico Williams no esconde el drama del Athletic

El Athletic Club celebró la renovación de Nico Williams como si fuera un título. No es para menos: el equipo de Bilbao logró retener a una de sus grandes estrellas, autor de once goles en 47 partidos la pasada temporada, frente al interés de un gigante como el Barça. 200 millones de euros repartidos en un contrato de diez años, hasta 2035, convencieron al extremo, que después de quedarse a las puertas de jugar la final de la Europa League en San Mamés junto a su hermano Iñaki, podrá disputar la Champions League este curso. Sin embargo, la buena noticia con el jugador navarro no tapa un problema serio que la dirección deportiva bilbaína tendrá que solucionar en este mercado de fichajes.

El pasado jueves debía ser otro motivo de alegría en Lezama: el club presentaba oficialmente a Robert Navarro como primer fichaje del verano, tras acabar contrato con el Mallorca. De hecho, Relevo avanzó su más que probable llegada para este verano en julio de 2024, cuando aún era jugador de la Real Sociedad. Pero el positivo por dopaje de Yeray Álvarez, tras tomar un medicamento prohibido en su tratamiento contra la alopecia, lo ensombreció todo.

Suspendido de manera provisional y a la espera de una sanción que podría apartarlo del fútbol durante años, Ernesto Valverde pierde a un jugador clave en defensa, una línea que ya quería reforzar mucho antes de que se cerrara la renovación de Nico.

Una defensa muy debilitada

A día de hoy, el Txingurri solo cuenta con dos centrales, Dani Vivian y Aitor Paredes, para arrancar los entrenamientos. Tres si se suma a Unai Egiluz, que formará parte del primer equipo tras su gran cesión en el Mirandés, donde compartió vestuario con Hugo Rincón e Urko Izeta, también 'leones'.

Nico Williams, Dani Vivian y Aitor Paredes llegando a la concentración de la absoluta. / RFEF

Con Yeray apartado y Unai Núñez de vuelta en el Celta de Vigo, el Athletic deberá acudir sí o sí al mercado para reforzar una zaga muy debilitada. Y lo hará sin los 62 millones de euros que habría ingresado con una hipotética venta de Nico Williams. Empezando por el carril derecho, el primer nombre sobre la mesa es el de Jesús Areso, lateral de Osasuna, aunque el club navarro se remite a su cláusula de rescisión: 12 millones de euros. Como el propio Athletic suele hacer.

Laporte es la clave

Pero el verdadero foco está en el eje de la defensa. El gran objetivo es Aymeric Laporte, actualmente en el Al-Nassr saudí. El central zurdo estaría encantado de regresar a casa tras su salida en enero de 2018. Según varios medios, ya habría acuerdo entre jugador y club, pero falta desbloquear la operación con su actual equipo. En Riad esperan ingresar algo por su traspaso, aunque sea por debajo de su valor de mercado.

Laporte ultima su regreso a Europa / @Laporte

Con el interés de otros equipos de las cinco grandes ligas, la llegada del central zurdo de 31 años a San Mamés no está del todo asegurada. Si finalmente no se concreta su fichaje, una opción sobre la mesa es que Unai Núñez continúe un año más en la disciplina del Athletic. Claudio Giráldez no cuenta especialmente con él en Vigo, y su permanencia sería un 'parche' para una defensa muy tocada.

Con la exigencia extra de la Champions League, Valverde sabe que una de las claves para competir será la solidez defensiva. De poco servirá tener jugones en la medular y dinamita en ataque si la zaga no ofrece garantías. La competición reina no perdona. Que se lo pregunten al Girona.