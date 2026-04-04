Nico Williams y unas elecciones a lo Florentino Pérez en el Athletic Club

A falta de una semana para que se cierre el plazo para presentar los avales de los precandidatos, parece que sólo Jon Uriarte cumplirá los requisitos necesarios para concurrir a las elecciones a la presidencia del Athletic Club previstas para el viernes 8 de mayo. El empresario ya cuenta con el respaldo de 2.070 socios, lo que representa un 5% del censo, logrados en un tiempo exprés. El proceso se inició el pasado lunes y el miércoles por la mañana tenía disponibles las firmas necesarias para constituir una candidatura.

Muy difícil que haya elecciones

El dimitido presidente se convertirá así en el único contendiente a la carrera por el Palacio de Ibaigane sin que la oposición se haya movilizado en estos meses contra la gestión realizada en un mandato de cuatro años, con muchísimas luces y alguna que otra sombra.

Jon Uriarte, presidente del Athletic y candidato a la reelección / EFE

"Creo que tener elecciones es positivo para el club. Además, nos hace sacar lo mejor a todos los candidatos, es positivo. Si se llevan mal las elecciones, pueden hacer conflictos, y eso hay que evitarlo", advertía Uriarte antes de dejar paso a la Junta Gestora, un deseo que no se verá correspondido.

La labor de Jon Uriarte ha sido, en global, notable, en lo económico y, especialmente, en la parcela deportiva. Al final, el aspecto que más importa a los socios y simpatizantes athleticzales. Sin embargo, las cosas se han torcido en los últimos meses... Las cuentas del club estaban saneadas y la pelotita entraba.

En agosto de 2025 la ilusión y la ambición eran máximas en el Botxo. Pero todo cambió de un plumazo. Los constantes coqueteos de Nico Williams con el Barcelona forzaron una renovación millonaria y un nuevo estatus del '10', que adelantó a su hermano Iñaki como el mejor pagado de la plantilla. Diez millones netos por temporada y un contrato hasta 2035 cambiaron la cosa. En el cómputo general, el Athletic deberá pagar a Nico casi 167 millones brutos hasta la fecha mencionada.

Nico Williams, futbolista del Athletic Club / EUROPA PRESS

Lo que en su momento fue una alegría, celebrada prácticamente como un título -no siempre se deja a un poderoso con un palmo de narices-, ha acabado siendo un problema a corto plazo. El año deportivo del Athletic ha resultado decepcionante y sólo podrá maquillarse con una clasificación europea, no a Champions, porque el octavo puesto en LaLiga podría otorgar un premio continental.

En lo financiero, esa prolongación contractual de Nico Williams supondrá una losa en las arcas del Athletic. Sin los ingresos de la Champions, jugosos pese al papel discreto desempeñado, Uriarte ya advirtió que el presupuesto para la 26-27 se reducirá considerablemente, lo que obligará a apretarse el cinturón. Poque no es solo el extremo navarro, Iñaki y Aymeric Laporte superan los 10 millones brutos por temporada y Unai Simón se acerca a ese salario con prácticamente 9 'kilos'.

Y falta el técnico

A ese encaje de bolillos económico se le añadirá la firma de un nuevo entrenador. El Athletic aspira a un perfil alto de técnico, contrastado y que evolucione las ideas aplicadas por Ernesto Valverde en esta última etapa en San Mamés. El mejor colocado es Edin Terzic, de la escuela alemana, y que en su periplo en el Borussia Dortmund recibía un salario que rondaba los 3,5 millones por temporada. Andoni Iraola es el anhelo de Uriarte, pero sacarlo de Bournemouth tampoco será fácil y conllevaría pagar una cláusula de rescisión, amén de un sueldo de 2 'kilos', que es lo que recibe en el Vitality Stadium.