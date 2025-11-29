Nico Williams no disipa las dudas

El Athletic Club de Bilbao volvió a sonreír con la victoria a domicilio en el campo del Levante. Tras caer goleados la pasada jornada en la visita al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, el equipo que dirige Ernesto Valverde fue capaz de pasar página con un triunfo muy importante de cara a sus aspiraciones ligueras de asaltar las posiciones europeas.

Más allá de este positivo resultado, el Athletic también recuperó una versión muy competitiva de Nico Williams. El internacional español no estuvo acertado contra el Barça y pasó totalmente desapercibido en el duelo de Champions League contra el Slavia Praga, sin embargo, este sábado volvió a exhibir un excelente nivel en el sector izquierdo.

Se echaba de menos esa versión eléctrica de Nico, capaz de desbordar y desequilibrar a través de potencia, velocidad y regate. Sin lugar a dudas, se convirtió en toda una pesadilla para al defensa del Levante. Y, por si fuera poco, se reencontró con el tanto en una transición perfecta que culminó con una definición de mucho talento para batir al portero granota.

Tras el partido, Ernesto Valverde definió esta jugada como "perfecta". "La jugada ha sido extraordinaria. La hemos sacado desde atrás en una contra perfecta. Ha estado muy bien y con la definición yo estaba expectante con qué iba a hacer", señaló el técnico del Athletic Club de Bilbao en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Además, Valverde se mostró muy optimista acerca el estado físico de Nico Williams: "La pubalgia siempre va y viene, hay que estar trabajando permanentemente en el día a día, en el gimnasio. Hay que ser muy persistente en la prevención y es lo que le toca hacer a él. Todavía está en ese proceso en el que ahora está mejor, vamos a ver cómo se encuentra estos días y si, poco a poco y con trabajo, va recuperando y podemos verle como hoy".

Nico Williams celebra su tanto contra el Levante / Ana Escobar

También se pronunció sobre esta dolencia el propio Nico. "La mejoría es fruto del trabajo que estoy haciendo. Esto no quiere decir nada. No quiere decir que estoy al 100%. Sería mentir, sería decir una mentira", afirmó. El futbolista señaló que mantiene su tratamiento conservador y enfocado en la recuperación: "Sigo avanzando poco a poco. Ojalá llegue pronto la mejor versión de Nico".

El extremo recordó que la lesión lo ha obligado a detenerse en repetidas ocasiones: "Es una situación complicada y continúo esforzándome cada día para recuperarme", subrayó. Nico respondió sobre el terreno de juego con un auténtico partidazo, pero fuera del césped no disipó las dudas acerca de su estado físico por la pubalgia.