Nico Williams ya no descarta nada

La pubalgia de Nico Williams se ha convertido en asunto de estado en Bilbao. El futbolista continúa sintiendo molestias en la zona afectada que le están impidiendo rendir al máximo nivel sobre el terreno de juego. Los servicios médicos del Athletic Club optaron por la prudencia, por un tratamiento conservador que remitiera el dolor paulatinamente, una práctica común de los galenos de la entidad, ya aplicado a otros futbolistas como Ander Herrera o Oihan Sancet.

Malas sensaciones

Sin embargo, los resultados no están siendo esperanzadores, analizando el rendimiento del menor de los hermanos Williams sobre el terreno de juego. La pubalgia está lastrando su juego explosivo y potente. No puede arrancar por la banda como acostumbra y sus números se han resentido. El navarro se ha perdido ocho encuentros hasta la fecha debido a su lesión y, cuando ha participado, la sensación es que no está ni a la mitad de lo que se espera de él. Cuatro goles y cinco asistencias en 22 partidos, cifras pobres para un extremo determinante.

Ernesto Valverde y Nico Williams, en una imagen de archivo / EFE

Ernesto Valverde no fue muy halagüeño respecto a su futbolista en la previa del crucial duelo frente al Sporting Clube de este miércoles. El cuadro rojiblanco depende de sí mismo para estar entre los 24 primeros clasificados, lo que le permitiría disputar la eliminatoria de dieciseisavos.

"Nico no creo que esté porque ahora mismo no le veo en condiciones", dijo el Txingurri en la previa del partido, un jarro de agua fría para un equipo que deambula en el alambre esta temporada.

El quirófano, sobre la mesa

Con el Mundial en el horizonte, Nico Williams estaría analizando seriamente la opción de pasar por el quirófano, tal y como informa 'Marca'. El pamplonés ve que, pese a los esfuerzos, su recuperación no acaba de ser la que se esperaba y empieza a desesperarse. La cirugía dejaría al futbolista apartado de la dinámica del equipo durante, al menos, dos meses, lo que comprometería su presencia en la Copa del Mundo que se celebrará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Koundé y Nico Williams, durante el partido entre Barça y Athletic de la anterior edición de la Supercopa de España / EFE

La situación es complicada, aunque será Nico el que tenga la última palabra. Los médicos intentarán un último tratamiento, alternando reposo y trabajo para fortalecer la zona inguinal. Si no hay mejoría, el bisturí será el recurso final.