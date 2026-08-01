Nico Williams, un caso excepcional en Europa

Hace apenas un año, el futuro de Nico Williams fue el gran culebrón del mercado. El FC Barcelona convirtió al extremo del Athletic Club en una de las grandes prioridades para reforzar el ataque y durante semanas estuvo negociando su incorporación.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a un desenlace favorable para el Barça, el Athletic respondió con un golpe de efecto. El 4 de julio de 2025 anunció la renovación de Nico Williams hasta junio de 2035, ampliando en diez temporadas su vinculación con el club rojiblanco y elevando también su cláusula de rescisión. Una declaración de intenciones que puso fin definitivamente a uno de los seriales más mediáticos del mercado.

Nico e Iñaki Williams, en el Athletic / Quique Garcia

La temporada posterior, sin embargo, estuvo lejos de ser sencilla para el internacional español. Nico nunca pudo encontrar continuidad debido a una persistente pubalgia que le acompañó durante buena parte del curso y que le obligó a perderse varios encuentros, además de otros problemas musculares derivados de esa lesión. El Athletic trató de gestionar la situación de forma conservadora, evitando el quirófano y apostando por un tratamiento específico que limitó considerablemente su participación.

Pese a las dificultades físicas, el extremo terminó la campaña con unos registros de 32 partidos, seis goles y siete asistencias, aunque muy lejos de la continuidad que había mostrado en temporadas anteriores. En LaLiga disputó 25 encuentros y firmó seis tantos, mientras que en la Champions League apenas pudo participar en tres partidos debido a sus problemas físicos.

Nico Williams, campeón del mundo con España / EFE

Las molestias tampoco desaparecieron por completo antes del Mundial de 2026. Nico llegó al torneo arrastrando problemas en la ingle y los isquiotibiales y, además, sufrió una lesión en el aductor durante la fase de grupos, circunstancias que redujeron notablemente su protagonismo respecto a la Eurocopa de 2024. Aun así, cada vez que estuvo sobre el césped dejó destellos de la calidad diferencial que le ha convertido en uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol europeo.

Su gran momento llegó en la final frente a Argentina. En un partido cerrado que se decidió en la prórroga, Nico apareció cuando más lo necesitaba España. El futbolista del Athletic asistió a Ferran Torres en el minuto 106 para que el delantero anotara el único gol del encuentro y diera a la selección española su segundo Mundial.

Un caso único en las grandes ligas

Y tras un año de luces y sombras sobre el terreno de juego, Nico vuelve a ser noticia por un dato absolutamente excepcional. Su renovación con el Athletic le convirtió en el futbolista con el contrato más largo de las cinco grandes ligas europeas. El internacional español está vinculado al conjunto bilbaíno hasta 2035, por lo que todavía le restan nueve años de contrato, una situación sin precedentes entre los jugadores de la élite continental.

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Aunque los grandes clubes europeos siguen atentos a su evolución, el Athletic disfruta de una posición de fuerza inédita. El club blindó a su gran estrella tras resistir la ofensiva del Barça y, un año después, puede presumir de tener bajo contrato durante más tiempo que cualquier otro futbolista de las cinco grandes ligas europeas. Una muestra de confianza total en un jugador que, cuando las lesiones le respetan, continúa siendo uno de los talentos más desequilibrantes del fútbol mundial.