Nico Williams-Barça: el morbo está servido

El FC Barcelona anunció este lunes el regreso al Spotify Camp Nou para el duelo liguero de este sábado (16.15 horas) frente al Athletic Club. Después de algo más de dos temporadas de exilio en Montjuïc, los azulgranas volverán a casa en un encuentro que, entre todas las emociones que se vivirán, tendrá un morbo especial: Nico Williams.

El extremo navarro, objeto de deseo culé durante los dos últimos dos veranos, no se quiere perder este clásico del fútbol español por nada del mundo. La pubalgia que ha arrastrado el menor de los hermanos Williams y que ha lastrado su rendimiento parece olvidada. Ya lo demostró firmando un soberbio gol en la última jornada frente al Real Oviedo. Aun así, Luis de la Fuente no le convocó con España y el futbolista ha podido trabajar exhaustivamente durante estas dos semanas en Bilbao, siguiendo un plan de recuperación para llegar en plena forma al partido frente a los de Hansi Flick.

Nico Williams, en acción contra el Oviedo / Miguel Tona

Fue pitado

No será la primera vez que Nico Williams se enfrente al Barça tras el interés culé en su fichaje. El atacante ya jugó el pasado curso en el Estadi Olímpic, donde la afición azulgrana le recibió con sonoros pitidos tras caerse finalmente la negociación.

Nico Williams se ha perdido hasta la fecha siete de los dieciséis encuentros que ha disputado el Athletic Club en la presente campaña -entre Liga y Champions-, con unos números discretos en su aportación al equipo. El pamplonés ha firmado dos goles y dos asistencias, ambas en la competición doméstica.

El delantero del Athletic Club Nico Williams se escapa de Aramburu, de la Real Sociedad / EFE

Más recursos

Al margen de Nico Williams, Ernesto Valverde tendrá a su disposición a Oihan Sancet para visitar el Spotify Camp Nou y, muy probablemente a Iñaki Williams, quien se ha perdido los tres últimos compromisos ligueros debido a una lesión en la musculatura aductora sufrida frente al Qarabag en Champions. El Barça es una de las víctimas favoritas de la 'Pantera' de Lezama.

Unai Simón, Aymeric Laporte y Daniel Vivián, todos ellos convocados con España en el parón internacional, deberían estar a punto para el Barça, mientras que Maroan, Beñat Prados, Egiluz y el sancionado por dopaje Yeray Álvarez serán bajas seguras de los 'athleticzales'.