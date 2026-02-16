Nico Williams, baja indefinida por la pubalgia

Ya lo advirtió Ernesto Valverde en la víspera del duelo entre Real Oviedo y el Athletic Club: la situación de Nico Williams comienza a tornarse insostenible. El técnico extremeño no ocultó su inquietud ante los micrófonos de Movistar+, consciente de que el escenario no puede prolongarse mucho más en el tiempo. La ausencia del extremo este domingo en el Estadio Carlos Tartiere volvió a poner el foco sobre su estado físico.

"Tiene problemas y no está al cien por cien. Así no podemos seguir", afirmó el entrenador rojiblanco, dejando claro que el club necesita una solución inmediata ante una situación que empieza a preocupar seriamente en Bilbao. En el mismo sentido se expresó su hermano Iñaki, quien apuntó que "Nico empezaba a ver la luz y ahora parece que ha dado dos o tres pasos para atrás".

Nico Williams, jugador del Athletic Club / LUIS TEJIDO

Y parece que Nico Williams ya ha tomado una decisión. Según adelanta 'Marca', tras pasar por consultas con especialistas externos y someterse a diversos tratamientos, el delantero abre ahora un nuevo capítulo en su recuperación. El internacional español parará su actividad futbolística para intentar remediar por completo estos problemas físicos y poner fin de una vez por todas a esta situación.

A comienzos de febrero, el director de fútbol del Athletic Club, Mikel González, ya dejó entrever el camino a seguir con Nico Williams: “Seguimos trabajando diferentes opciones y si no se recupera sí valoramos parar unas semanas para insistir en un tratamiento de refuerzo abdominal”. Ese escenario ha empezado a materializarse este lunes.

Ernesto Valverde y Nico Williams, en una imagen de archivo / EFE

En el club vasco impera la prudencia y nadie se atreve a fijar plazos de forma pública. Sin embargo, 'Marca' apunta a que el periodo de baja no será inferior a un mes, un contratiempo que le obligará a perderse varios encuentros de peso en el calendario y que puede afectar de manera directa a las aspiraciones del Athletic Club. No estará disponible para la Copa del Rey y tampoco podrá ayudar en los próximos compromisos ligueros.

Noticias relacionadas

Lo cierto es que Nico debe poner punto final a una situación que se ha vuelto totalmente insostenible. Basta con detenerse en los números para entender la delicada campaña que atraviesa Nico Williams. Hasta la fecha, el menor de los Williams ha disputado algo más de 1.700 minutos repartidos en 26 partidos entre todas las competiciones, con un balance de cuatro goles y seis asistencias. Unos registros discretos para un futbolista llamado a marcar diferencias y que ahora confía en encontrar una solución que le permita recuperar su mejor versión.