Nico Williams avisa al Athletic: "Volveré"

Nico Williams no es - aún - no es Nico Williams. Es lógico. Viene de cierta inactividad debido a la lesión que sufrió en el parón de selecciones de septiembre y necesita recuperar esa chispa y explosividad que definen su juego. Volvió al once titular del Athletic pero dejó entrever que aún está lejos de su mejor nivel físico y dejó su sitio a Robert Navarro en la segunda mitad, que por cierto firmó el 2-1 definitivo.

Cumplió un sueño: se estrenó en la Champions League. Y, como no, lo hizo con su inseparable hermano Iñaki. "Jugar la Champions es un sueño hecho realidad, pero hacerlo junto a mi hermano… eso no tiene precio. Solo nosotros sabemos lo que significa y todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. GOAZEN ATHLETIC", publicó en sus redes sociales tras el triunfo. Desafortunadamente, Iñaki sufrió un nuevo contratiempo físico y Ernesto Valverde afirmó que se trataba de una zona muscular distinta a la de su anterior lesión y que "tenemos que esperar a mañana a ver qué es".

El extremo de Pamplona necesita regularidad. Coger sensaciones. Su inicio de curso fue espléndido, pero su lesión supuso un frenazo en seco a su rendimiento en un Athletic que acusó su ausencia. Ante el Qarabag no fue diferencial en ataque. De hecho, no completó ni un solo regate, no encontró portería y perdió más de 20 balones.

Valverde, cero preocupado

Un bajón lógico, consecuencia de una evidente falta de rodaje. Y que no para nada preocupa a Valverde: "Yo le veo bien, hombre. Un jugador está más de un mes fuera de los entrenamientos y de los partidos. Aquí lo que queremos es que salga uno y haga una jugada, se vaya de tres o cuatro y la meta por la escuadra, claro. Eso me encantaría", manifestó en rueda de prensa.

BILBAO, 22/10/2025.-BILBAO, 22/10/2025.- El delantero del Athletic Club Nico Williams, durante el partido de Liga de Campeones entre el Athletic Cub y el FK Qarabag, este miércoles en el estadio San Mamés. EFE/ Miguel Toña / Miguel Tona / EFE

"Está claro que Nico es un jugador desequilibrante y lo que le pedimos es que lo intente. Porque es capaz de atraerse a jugadores para luego liberar el balón y poder sacar el balón a otro sitio en el que, evidentemente, si él tiene dos o tres con él, hay alguno nuestro que está libre. Buscar ese tipo de situaciones. Me encantaría que las acertara todas. Pero Nico, con el tiempo, tiene que coger la forma y eso se consigue a base de acertar a veces y equivocarse otras veces. Pero lo he visto igual que siempre. El problema que le podría haber a un jugador mío es que no lo intentara. Y Nico lo intenta", sentenció.

En esa línea se pronunció un Nico a través de un mensaje que publicó anoche en sus 'stories' de Instagram: "Volveré, simplemente volveré al 100%", expresó. El futbolista navarro es el primero que quiere recuperar su mejor versión y quiso hacérselo llegar a una afición athletizale que se muere por verle hacer diabluras por la banda.