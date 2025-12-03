"Nico Williams aspira a ganar algún Balón de Oro"

El Athletic Club de Bilbao se mide esta tarde al Real Madrid en el partido adelantado por la Supercopa de España, que se desarrollará entre el 7 y el 11 de enero de 2026. Tanto 'leones' como blancos necesitan sacar los tres puntos de cara a sus diferentes aspiraciones ligueras en un duelo que suele ser de alta tensión.

Aunque no llegue en su mejor momento, sobre todo por las molestias físicas derivadas de la pubalgia, Nico Williams quiere ser protagonista otra vez sobre el terreno de juego. El internacional español se reivindicó con un buen tanto contra el Levante, sin embargo, no disipó las dudas sobre su estado físico.

Nico Williams celebra su tanto contra el Levante / Ana Escobar

"La mejoría es fruto del trabajo que estoy haciendo. Esto no quiere decir nada. No quiere decir que estoy al 100%. Sería mentir, sería decir una mentira. Sigo avanzando poco a poco. Ojalá llegue pronto la mejor versión de Nico", afirmó el menor de los Williams con la intención de continuar avanzando en el progreso de su lesión.

Pero Nico suele ser siempre decisivo. En ese sentido, Álvaro Djaló, jugador del Athletic que actualmente juega en calidad de cedido en el Al Gharafa, se deshizo en elogios hacia Nico Williams en una entrevista en el diario 'AS'.

Espectacular ovación a Nico Williams tras su recital ante el Sevilla / DAZN

Preguntado por el duelo entre Athletic y Madrid y el elemento distintivo que pueden ser Nico o Mbappé, el futbolista español señaló que "es difícil saberlo porque Nico también es un futbolista diferencial". "El Athletic es una piña, como una familia, pero Nico tiene algo distinto y el equipo lo necesita al 100%", agregó.

Además, se aventuró a situar a Nico en lo más alto del fútbol mundial: "Va a llegar muy lejos. En la última Eurocopa demostró su potencial. Sólo él puede ponerse un techo. Si está bien creo que puede estar entre los mejores jugadores del mundo e incluso aspirar a ganar algún Balón de Oro, igual que Lamine Yamal".