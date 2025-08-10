Nico Williams alimenta las dudas, con el pistoletazo de salida a La Liga en el horizonte

No todo el campo son flores. La pretemporada del Athletic Club está despertando muchas dudas. Son seis derrotas en siete partidos y, sin más amistosos en el horizonte, los de Ernesto Valverde se preparan para el inicio liguero, a falta de siete días para el pistoletazo inicial. La última derrota ante el Arsenal no ha gustado nada a la afición y parece ser que el equipo está pagando caro las múltiples bajas que acarrea, como la de Oihan Sancet, que tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla y estará de baja de 6-8 semanas.

Un Athletic que viene de un gran desgaste durante la temporada pasada y que ahora tiene un gran reto por delante: la UEFA Champions League. El conjunto rojiblanco regresará a la máxima una década más tarde, tras haber participado en la 1956-57, 1983-84, 1984-85, 1998-99 y la más reciente en la 2014-15, quedando tercero en el grupo.

Nico se contagia de las malas sensaciones del equipo

Si el equipo no está bien, los jugadores tampoco. Y es el caso de Nico Williams, que no está rindiendo al nivel que se le esperaba tras anunciar su renovación con el Athletic Club hasta 2030. Hasta ahora, suma 252 minutos entre todos los encuentros amistosos, sin anotar apenas un gol. Bien es cierto que son partidos de preparación, pero al menor de los Williams se le exigirá un poco más a lo largo de la temporada.

Este verano, Nico ha sido el nombre que ha ocupado las portadas durante la mayoría de semanas de junio y julio. El internacional con la selección española se ofreció al Barça a través del representante Felix Tainta, pero tras meses de negociaciones y cintas al club, finalmente rechazó a Deco y tomó la decisión de continuar su carrera en el lugar donde creció: Bilbao.

Valverde ya lo admitió en rueda de prensa: que el equipo no está bien. "Llegó un momento en el que buscábamos que no se lesionara nadie más porque cada partido estamos perdiendo a algún jugador y la situación se nos está complicando", decía tras el encuentro de este sábado en el Emirates Stadium ante el Arsenal (3-0).

Es muy pronto y hay que esperar a que los dos hermanos Williams sean la punta de lanza del ataque del Athletic por ambas bandas, pero lo cierto es que de momento, no han empezado la pretemporada con buen pie.