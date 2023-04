Nico Williams tras el acoso en redes: "No se lo deseo a nadie"

Nico ha aparecido en el Twitch de DAZN y se ha confesado tras el episodio de acoso sufrido en redes A pesar de todo, ha recibido mucho cariño de gran parte de los aficionados del Athletic de Bilbao

Nico Williams, el delantero de 20 años del Athletic Club de Bilbao, ha aparecido públicamente por primera vez tras el episodio de acoso sufrido en redes que le llevó a cerrar sus cuentas. Williams se ha confesado y ha admitido haber pasado unos días duros, aunque ha notado el cariño de la afición que se ha acercado al campo.

Las redes tomaron al pequeño de los Williams como cabeza de turco tras la eliminación del Athletic Club de Bilbao en Copa del Rey ante el Osasuna. Un par de ocasiones falladas bastaron para desatar una ola de odio en redes que lo obligaron a cerrar sus cuentas para alejarse del ojo del huracán.

Algo más de una semana más tarde, Nico ha aparecido en el Twitch de DAZN para hablar sobre cómo ha sobrellevado estos días y ha aprovechado para hablar de su futuro. El delantero del Athletic es el primero en lamentar la eliminación: "Estas cosas no deberían pasar y menos aquí en el Athletic, que es una gran familia, una gran afición, nos apoyan desde el primer momento, se notaba que el estadio estaba a rebosar, que tenían ganas de llegar hasta el final y yo más que nadie".

"Te vas j*** a casa. No le deseo a nadie lo que me pasó a mí" 😔



Nico Williams, jugador del @AthleticClub, se confiesa en el Twitch DAZN tras cerrarse las redes sociales 🎥 pic.twitter.com/7SXRCYQVZ1 — DAZN España (@DAZN_ES) 12 de abril de 2023

"Al final yo soy el primero que se come la cabeza por fallar esas dos ocasiones porque yo quiero meter goles y que gane el equipo. Cuando no sucede te vas un poco jodido a casa", ha confesado. "No le deseo a nadie lo que me pasó a mí. Espero que no sigan pasando estas cosas porque todo el mundo es humano y puede fallar". Al final, como diría Míchel, el técnico del Girona, "los delanteros están para fallarlas".

A pesar de todo lo malo que le ha llegado a través de redes, Nico ha sentido mucho cariño por parte de la afición. El pasado 11 de abril, el club realizó un entrenamiento a puertas abiertas con motivo de las vacaciones de Semana Santa y se sintió muy arropado por el público: "Es un apoyo muy grande esta afición, me han apoyado en los momentos difíciles que he pasado estos últimos días y estoy muy contento de estar aquí".

Nico Williams sobre su futuro en el Athletic

Nico aprovechó su aparición en Twitch para hablar sobre su futuro en DAZN. Por ahora, se encuentra muy a gusto en Bilbao y en el club de su vida: "Para mí, el Athletic Club es todo. Tengo un sentimiento muy fuerte hacia el Athletic. Llevo aquí desde los 11 años, desde alevines y he quemado etapas en el Athletic. El Athletic para mí lo es todo. Pero todavía tengo 20 años, con esa edad no sabes realmente ni lo que quieres".

Sin embargo, por ahora no tiene nada claro y se está dejando aconsejar: "Te dejas aconsejar por las personas que te quieren, por las personas que saben más de esto, que yo al final acabo de aterrizar en el mundo del fútbol, llevo apenas una temporada con más minutos y todavía no sé ni lo que quiero hacer con mi vida".