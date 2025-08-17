Nico Wiliams: "Quiero seguir haciendo historia aquí"

Nico Williams, estrella en el 3-2 con el que se impuso el Athletic al Sevilla en San Mamés, se mostró "muy feliz" al final del partido con la victoria y se reafirmó en su deseo de que "seguir haciendo historia" en el club bilbaíno.

"Ya lo estás viendo, esta afición es increíble, para mí es como una familia. Estoy muy feliz aquí, quiero seguir haciendo historia aquí. Estoy muy contento y ojalá haya más tardes como ésta", dijo al final del encuentro a los micrófonos de Dazn el autor del primer gol, transformando un penalti que le hicieron, y de las dos asistencias: en el 2-0 y el 3-2.

Sobre el penalti, Nico comentó: "he sentido que me pisaba en la parte de atrás, el talón, y creo que ha sido un penalti muy claro. Luego he tenido que definir y muy contento".

También acabó "muy feliz" por la ovación que le tributó San Mamés al ser cambiado al final del choque. "No sé ni como describir este sentimiento. Por algo me quedé aquí, estoy muy orgulloso de la gente, quiero seguir dándole mi cariño y dándoles cosas en el campo", destacó.

"San Mamés, como siempre, ha estado espectacular. Tenía mucha ganas de empezar la liga de la mejor manera y los 3 puntos son muy importantes. Ahora ya a por el siguiente partido", añadió Nico Williams.

Elogios de su entrenador

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, valoró a Nico Williams, protagonista en los tres goles de su equipo en la victoria frente al Sevilla (3-2), como un futbolista "fundamental" que "siente la obligación de aparecer" en los partidos "y lo hace".

"Ahora que ha empezado ya la competición ha sido una muestra. Para nosotros es fundamental porque en cualquier jugada te puede fabricar una ocasión de gol y el contrario se siente amenazado permanentemente, que es de lo que se trata", destacó el técnico del conjunto bilbaíno sobre el extremo internacional.