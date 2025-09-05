Negativismo en el Athletic con Laporte: "La cosa está complicada"

Ernesto Valverde rompió su silencio tras el 'caso Laporte'. El técnico del Athletic Club se pronunció sobre el no fichaje del francés tras el partido amistoso que su equipo disputó este jueves frente a Osasuna.

El' Txingurri', que también habló sobre su sanción en Liga, destacó que el club "lo intentará hasta el final", pero dejó entrever que no va a ser fácil inscribir al central francés. "Son situaciones que se dan en el fútbol. A mí es la segunda vez que me pasa, ya me ocurrió una vez en Olympiacos", comenzó diciendo tras la derrota en Barakaldo.

"Yo creo que el club intentará ir hasta el final. No sé lo que ocurrirá. Estoy más al tanto de lo que ocurre en el campo", añadió el técnico, que tan solo podrá contar con Dani Vivian y Aitor Paredes como centrales tras la suspensión provisional de Yeray Álvarez por dopaje y la lesión de gravedad de Unai Egiluz.

Ernesto Valverde, sin embargo, pide pasar página, al menos de momento. "Tenemos unos cuantos más. Hoy han jugado dos -Aimar Duñabeitia y Jon de Luis-, también contamos con ellos. Es cierto que no es una situación que queríamos porque queríamos fichar a un jugador, pero no ha podido ser. En vez de mirar para atrás lo que tenemos que intentar es mirar para hacia adelante y no lamentarnos tanto", expresó.

Laporte y su sanción

Antes, sin embargo, Valverde desveló una conversación con Mikel González, director de fútbol, que le comentó que "la cosa estaba complicada" tras confirmarse la decisión de la FIFA de denegar la solicitud de la Federación Española para recibir el transfer de Aymeric Laporte.

Finalmente, se pronunció sobre su sanción en Liga de cuatro partidos por su expulsión frente al Real Betis el pasado domingo: "No quiero hablar demasiado de eso, pero es más del 10% de los partidos de Liga. Cuatro partidos de 38. En fin". "Me gustaría que los árbitros pensaran cuántas veces expulsan a un entrenador por dos amarillas", apostilló.