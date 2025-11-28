Necesidad en el Athletic, urgencia en el Levante

Levante y Athletic Club llegan apurados a su encuentro en el Ciutat de Levante por la urgencia del equipo granota de salir de la zona de descenso, sin ganar todavía en su estadio, y la necesidad del rojiblanco de retornar a los puestos europeos de la tabla.

La derrota en el derbi, la tercera seguida, dejó al Levante muy tocado. Lleva un punto sumado en las últimas cinco jornadas y todos los focos apuntan ya al entrenador, Julián Calero, a quien esta misma semana defendió Dela en nombre del vestuario. "Por supuesto, estamos con él y todo su cuerpo técnico", dijo el pasado miércoles.

Calero no podrá contar con los lesionados Pablo Martínez y Carlos Espí, ni con el centrocampista Unai Vencedor, que está cedido por el Athletic y el Levante no va a pagar para que el vasco pueda jugar.

El Levante volverá, a priori, a su sistema más habitual, un 1-4-4-2 con el doble pivote formado por Arriaga y Oriol Rey. Una de las dudas del equipo titular es si Brugué regresará al once o será Olasagasti quien ocupe el carril zurdo de la línea medular del Levante. Además, Calero está pendiente de algunos jugadores que arrastran molestias, como Dela, Matías Moreno o Iván Romero, aunque en principio podrían jugar.

Para el ataque no hay dudas, con Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong. El camerunés, que lleva seis goles esta temporada en Primera, no marca desde el pasado 26 de octubre y su rendimiento ofensivo es fundamental para el equipo valenciano.

El conjunto bilbaíno busca mañana un partido redondo, tras el empate en Praga en la "Champions", para impulsarse ante la tremenda semana que le espera en casa, con las visitas a San Mamés de Real Madrid, Atlético de Madrid y París Saint-Germain.

Para evitar cierta sensación de agobio al afrontar esos encuentros, los de Ernesto Valverde tienen la cita ante el Levante como crucial en el futuro inmediato, ya que se encuentran a cuatro puntos de Europa y podrían salir de ese duro calendario mucho más alejados aún.

La visita a Orriols se la complica al Athletic el alto número de bajas que sufre, un total de siete. Entre ellas la de tres jugadores capitales, Iñaki Williams, aún sin recuperarse de la severa lesión muscular que le ha hecho perderse seis partidos, y Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta, los dos por sanción consecuencia de las tarjetas que vieron en la última jornada en el Camp Nou.

Además son ausencias de larga duración Maroan Sannadi, Beñat Prados, Yeray Álvarez y Unai Egiluz. Los tres primeros futbolistas de confianza del técnico.

A todo ello se suma el desgaste de toda la plantilla por lo apretado del calendario desde el inicio del curso y la pubalgia de Nico Williams que le tiene en duda antes de cada partido. Al extremo internacional, no obstante, se le espera mañana en el once que arranque el choque, ya que no estuvo en el del martes en Praga, ante el Slavia, en Liga de Campeones.

De poder, Nico será una de las varias variaciones que introducirá Valverde para hacer de su equipo titular lo más cercano posible al de gala. Así casi seguro regresen de inicio Andoni Gorosabel y Yuri Berchiche en los laterales, Mikel Jauregizar en el medio campo junto a Alejandro Rego y Robert Navarro, de los destacados en Praga, en ataque.

Habrá que ver si también puede hacerlo Aymeric Laporte, con algunos problemas físicos esta semana, y a quién elige Valverde en la media punta ante la baja de Sancet. Los máximos candidatos son Unai Gómez, el más habitual, y el joven Selton Sánchez, que jugó hace dos jornadas frente al Oviedo.

Alineaciones probables:

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Arriaga, Oriol, Carlos Álvarez, Olasagasti o Brugué, Iván Romero y Eyong.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Rego; Navarro, Unai Gómez, Nico Williams; y Guruzeta.