El Al-Nassr pone en jaque al Athletic Club y 'amenaza' a Laporte

Aymeric Laporte debía ser el fichaje estrella del verano en San Mamés tras la renovación de Nico Williams hasta 2035. El central de Agen estaba dispuesto a regresar a la que fue su casa para reforzar una defensa que debe rendir a la altura en la Champions League. Era el deseo de Ernesto Valverde, quien tenía en mente fortalecer el eje defensivo. Pero todo le ha salido mal al 'Txingurri'.

El positivo por dopaje que detectó la UEFA a Yeray Álvarez debilitó aún más una zaga que, además, no podrá contar durante toda la temporada con Daniel Egiluz. El central de Durango, que tras su cesión en el Mirandés iba a tener un hueco en el primer equipo, sufrió una grave lesión de rodilla en un amistoso de pretemporada contra el Racing de Santander.

El escenario se volvió crítico en Bilbao. Con el inicio liguero a la vuelta de la esquina, las negociaciones con el Al-Nassr para el traspaso de Laporte se volvieron más urgentes que nunca. Parecía que su regreso a San Mamés estaba hecho, sobre todo tras el fichaje de Iñigo Martínez por el equipo saudí, pero el internacional español sigue bajo las órdenes de Jorge Jesús.

Laporte quiere volver a Europa / @Laporte

De hecho, fue el propio técnico portugués quien anunció que no continuaría en el Al-Nassr. Laporte esperaba cerrar su futuro durante la estancia en Portugal y evitar tener que regresar a Riad. Sin embargo, allí sigue, algo decepcionado por el desarrollo de las negociaciones. El club saudí quiere deshacerse de él -y también del portugués Otávio-, pero no les dejarán salir fácilmente.

El Al-Nassr, enfadado con Laporte

Para evitar sanciones de la FIFA por no inscribir a los jugadores, el Al-Nassr, según informa MARCA, planea inscribir a ambos en la AFC Champions League, pero no en el resto de competiciones. Laporte exige rescindir su contrato para firmar con el Athletic Club sin problemas, lo que ha enfadado a los directivos árabes, que quieren recuperar parte de los 27,5 millones de euros que pagaron al Manchester City el verano de 2023 por sus servicios.

Aymeric Laporte en un partido con el Al Nassr / INSTAGRAM @LAPORTE

La situación ha llegado a tal punto que podrían presionar al jugador negándole la salida, abonándole los casi 25 millones de euros que figuran en su contrato, y mantenerlo en la grada toda la temporada. Así, Laporte podría quedarse fuera de la convocatoria de España para el Mundial 2026. Sin duda, un culebrón que se alarga semana tras semana y que no beneficia a nadie, ni al Athletic ni al jugador.