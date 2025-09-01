El motivo de la expulsión de Valverde ante el Betis: "En fin, al final lo ha hecho"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, fue expulsado en el tiempo extra del partido contra el Real Betis por "protestar de forma ostensible y con aspavientos, saliendo del área técnica" una decisión arbitral.

Así lo reflejó en el acta del encuentro el árbitro, Isidro Díaz de Mera, quien puntualizó además que "tras ser expulsado" el técnico del equipo rojiblanco se dirigió a él "con aplausos".

El colegiado castellano-manchego señaló además en el acta que Alex Padilla, portero suplente del Athletic, vio la roja unos instantes antes que Valverde "por introducir un balón desde el banquillo al terreno de juego con la intención de retrasar la puesta en juego del equipo adversario".

Además, Díaz de Mera reflejó también sendas tarjetas amarillas a Junior Firpo y a Alex Berenguer ya finalizado el partido "y encontrándose aún sobre el terreno de juego" por "encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza".

"Siempre es bueno empezar con un pleno de victorias"

Valverde se mostró feliz por el triunfo de su equipo frente al Betis (1-2), en el Estadio La Cartuja, y destacó que "siempre es bueno empezar con un pleno de victorias", al haber sumado el conjunto bilbaíno 9 puntos de 9 posibles en las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports.

"Necesitábamos defender bien y somos un equipo que trata de que el contrario no juegue cómodo", indicó tras el encuentro Valverde como una de las claves del triunfo en el campo del Real Betis. También reconoció que "todavía" no se le "ha pasado" el disgusto por "la tarjeta roja" que vio y que iba a "esperar" a que se le pasase, "pero siempre es bueno empezar con pleno de victorias", recalcó.

Sobre dicha acción, explicó que "la situación se ha producido por sacar el balón en largo". "El árbitro decía que tenía que añadir un minuto más, yo que no porque la jugada iba rápido... En fin, al final me ha expulsado", señaló.

Sobre el 1-2 marcado por el delantero congoleño del Betis Cédric Bakambu, ya en el tiempo añadido, Valverde admitió que "al final" no han "sabido jugar demasiado" y les "ha faltado tener más profundidad para evitar el último gol".