Mestalla acogerá el capítulo 200 de los Valencia-Athletic: Ojo al historial

El estadio de Mestalla acogerá el próximo sábado un Valencia-Athletic Club (21:00 horas) que será el capítulo 200 en cuanto a partidos oficiales de este duelo entre dos equipos clásicos de la competición liguera.

Desde el primer cruce entre ambos, el del 3 de enero de 1932 en Mestalla, ches y rojiblancos se han enfrentado en 180 partidos de Liga (66 victorias del Athletic, 46 empates y 68 triunfos del Valencia), 15 de Copa (6-3-6), dos de Liga Europa (1-0-1) y otros dos de Copa Presidente FEF de 1941 (1-0-1), el precedente de la actual Supercopa.

Un equilibrado balance global de 74 partidos ganados por el Athletic, 76 por el Valencia y 49 empates con la misma cifra de 308 goles para cada equipo en esos 199 encuentros - habrá que ver quién se pone por delante en el duelo número 200 - que se traduce también en la clasificación histórica de la liga.

En ese ránking el Athletic es cuarto con 3.814 puntos en 3.070 partidos y el Valencia quinto con 3.805 puntos en 2.972 encuentros, 98 menos que el cuadro vasco debido a las cuatro campañas que el cuadro valencianista jugó en Segunda División.