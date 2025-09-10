El mensaje de Iñaki Williams a Yeray Álvarez tras su sanción: "La final de Copa es en abril"

Yeray Álvarez acaparó todos los focos este miércoles en su comparecencia ante los medios de comunicación en el Hotel Carlton de Bilbao. El central daba explicaciones por primera vez en rueda de prensa desde que fuera sancionado con diez meses tras dar positivo en un control antidopaje el pasado 1 de mayo, en el duelo que enfrento al Athletic Club y al Manchester United en la Europa League y que se saldó con derrota de los leones por 0-3.

El futbolista admitió su error, achacó su positivo a un fallo humano y aseveró que le gustaría volver al día de marras para enmendar lo sucedido.

Yeray reconoció estar muy tranquilo y aceptó con deportividad el castigo dictado: "Las normas están para cumplirlas". Sin embargo, de las emotivas palabras del de Barakaldo destacan las referidas a Iñaki Williams, voz autorizada y capitán de la plantilla de los bilbaínos.

Iñaki y la final de Copa

El central recordó un mensaje recibido del mayor de los hermanos, demostrándole todo el cariño y respaldándole en estos momentos duros que está atravesando desde que se conoció su positivo por el mencionado diurético: "Agradezco el apoyo de todo el mundo, el ánimo incondicional que me da la gente por la calle o el de mis propios compañeros: Iñaki Williams, por ejemplo, me habló de la final de Copa en abril y que la iba a levantar yo. Guardó el tuit. Es uno de los mensajes que más se me ha quedado".

Yeray da explicaciones en rueda de prensa sobre su sanción por dopaje / Athletic Club

Recordemos que Yeray Álvarez cumplirá su penitencia el próximo 2 de abril de 2026 y la final de la Copa del Rey está fijada para el día 26 del mismo mes en el sevillano estadio de La Cartuja. El Athletic Club ha disputado tres de las últimas diez finales coperas, venciendo el trofeo en la campaña 23-24 tras derrotar al Mallorca en los penaltis y poniendo así fin a una sequía de más de cuatro décadas sin levantar un trofeo de tal entidad.

Habló con Gurpegui

No es el primer caso de dopaje que vive el Athletic Club. En 2002, Carlos Gurpegui dio positivo en un control tras un partido frente a la Real Sociedad en Anoeta. El futbolista navarro cumplió dos años de sanción por altos de niveles de nandrolona, aunque él se excusó en su momento diciendo que la generaba su propio cuerpo. El de Andosilla sabe bien por lo que está pasando Yeray y el central de los rojiblancos reconoció que habló con él cuando supo la noticia. "Hablé con él y me mandó apoyo en un mensaje, él sabe de esto más que nadie y la situación que tengo. Todos me ayudan muchísimo", apuntó Yeray.