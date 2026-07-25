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La 'marmita' de Unai Simón (29 años) se encuentra en un diminuto pueblo de Zamora con 100 habitantes: "Siempre viene a pasar sus vacaciones"
El portero de la segunda estrella pasó sus veranos de infancia y adolescencia en un pequeño municipio parando chutes en el frontón
Cuestionado antes de empezar el Mundial, Unai Simón terminó el torneo coronándose como el mejor guardameta y recogiendo el Guante de Oro. Tan solo un gol en los ocho partidos que jugó con la selección española, el propio portero reconocía el papel clave de la zaga para conseguir este hito.
Con ello, el portero del Athletic Club sumó un nuevo reconocimiento a su palmarés individual, que ya contaba con el trofeo Zamora conseguido en la temporada 2023-2024.
Aunque nació en Álava, en el País Vasco, sus raíces se encuentran en un pequeño pueblo de 123 habitantes situado en la provincia de Zamora, Castilla y León.
La localidad se llama San Marcial del Vino y se encuentra a tan solo 13 kilómetros de la capital. Como su nombre indica, el paisaje está repleto de viñedos que conforman la DO Tierra del Vino de Zamora y destaca su gastronomía, con el arroz a la zamorana o su queso.
Allí, el portero de la selección española y el conjunto bilbaíno pasó buena parte de los veranos de su infancia: "Las vacaciones siempre las ha pasado aquí", señalan los vecinos orgullosos, que le recuerdan con un balón en los pies durante los veranos.
La historia familiar tiene sus orígenes en dicha localidad, pues su padre, oriundo, se marchó de joven cuando fue destinado al País Vasco en sus tareas de Guardia Civil. Sin embargo, sus abuelos, Carmen y Juan, nunca se marcharon y siguen viviendo allí.
Ahora, varios años más tarde, el pueblo celebra a su campeón del mundo en la Peña Athletic Club Unai Simón, en el bar 'El Cruce', recordando el origen del recientemente galardonado portero con camisetas, fotos y un sentimiento de pertenencia gigante.
Uno de los sitios de mayor interés desde que el portero llegara a Primera División -y ahora, con un Mundial bajo el brazo, más- es el frontón de la plaza, con una portería en el centro donde Simón paró sus primeros chutes.
Ahora, Unai Simón es uno de los héroes nacionales y el pueblo familiar rebosa de orgullo a la espera de que el guardameta regrese en algún momento para recordar dónde está su marmita que, como a Obelix, le indujo habilidades extraordinarias. Y si no, que se lo pregunten a los rivales de España en esta Copa del Mundo.
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