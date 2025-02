De Marcos anuncia su retirada del fútbol

Oscar de Marcos, jugador del Athletic Club de Bilbao, anunció su retiro como jugador profesional al finalizar la presente temporada. El futbolista dice así adiós al fútbol después de 16 temporadas en el equipo vasco y convirtiéndose en el segundo jugador con más partidos en la historia del club con 560 encuentros.

El domingo 16 de febrero el vasco igualó a Iker Muniain como segundo león con más partidos (560), sólo superado por Jose Angel 'Chopo' Iribar (614). Además, es el segundo jugador con mas partidos internacionales con 71, solo superado por Markel Susaeta con 75. De Marcos, a sus 35 años, ha levantado con la camiseta rojiblanca una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

El futbolista comunicó la decisión a sus compañeros antes del entrenamiento de este miércoles en Lezama. El capitán ha escogido este momento para centrarse con todos los sentidos y más fuerza en los ilusionantes objetivos deportivos del equipo, clasificado en cuarta posición liguera y en octavos de la Europa League: "Quedan tres meses increíbles y no quería meter esta decisión más adelante, asociándose a lo que venía. Me quedan tres meses y podemos disfrutarlos. He cumplido muchos más sueños de los que esperaba y he cumplido el sueño de mi vida, que era subir en la gabarra".

"No ha sido una decisión fácil porque el día a día en Lezama es muy bonito desde que te bajas del coche. Y luego estás vosotros, compañeros, que me he sentido un privilegiado. No quiero que parezca una despedida porque me quedan tres meses que son increíbles. Todavía no me he jubilado ni me he retirado y ahora no quiero homenajes", afirmo.