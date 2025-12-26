Locura en San Mamés: más de 35.000 personas reservan su entrada para el entrenamiento a puertas abiertas

Más de 35.000 aficionados del Athletic Club han reservado invitación para el entrenamiento a puertas abiertas que va a llevar a cabo la plantilla rojiblanca el próximo martes, día 30, en San Mamés a partir de las 10.30 horas.

Según detalló la entidad bilbaína "a cuatro días de la sesión ya son más de 35.241 invitaciones expedidas" por el Athletic para el que será el segundo entrenamiento de los futbolistas de Ernesto Valverde tras el paréntesis navideño.

Tras disputar el pasado lunes frente al Espanyol el último oficial de 2025, los futbolistas disfrutarán de vacaciones hasta el lunes, día en el que trabajarán en Lezama en horario aún por determinar para empezar a preparar el encuentro del sábado 3 de enero en Pamplona ante Osasuna.

Sobre la sesión en San Mamés, el Athletic aclara que todavía es posible reservar invitaciones de manera gratuita a través de la página web del club. Las puertas de acceso se abrirán a las 09:00 horas y un DJ amenizará la previa hasta que los protagonistas salten al terreno de juego (10:30 horas). Además, al finalizar la sesión, los jugadores se acercarán a las gradas con sorpresas para las personas asistentes.

Al acabar los jugadores "se acercarán a las gradas con sorpresas para las personas asistentes", si bien el Athletic advierte de que "no podrán detenerse a la salida del estadio para firmar autógrafos o sacarse fotografías" porque "la plantilla al completo ha comprometido su asistencia a diferentes hospitales de Bizkaia" nada más finalizar el entrenamiento.