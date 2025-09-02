Lío a la vista: el Athletic se queda sin Laporte

Si el 'deadline day' no fue lo suficientemente interesante... esta última noticia lo es. Aymeric Laporte no pudo ser inscrito con el Athletic Club, según informa 'MARCA'. El Al Nassr no envió el papeleo a tiempo y, con el TMS ya cerrado, el club vasco no pudo registrar al central en LaLiga EA Sports. Justo lo que le sucedió al Real Madrid con David De Gea en 2015.

Sin lugar a dudas, un golpe bajo para la entidad bilbaína, que se relamía con el regreso de Aymeric Laporte. Y, aunque trabaja incansablemente para desbloquear su situación, todo indica a que el club tendrá que esperar a la ventana de transferencia del mes de enero para inscribir al zaguero nacido en Agen.

Todo el mundo daba por hecho su vuelta a San Mamés. El acuerdo entre todas las partes estaba cerrado y el internacional con la Selección española firmaba por tres años, hasta 2028. Si bien se trataba de un movimiento 'top' para el cuadro que dirige Ernesto Valverde por su jerarquía y fiabilidad defensiva, lo sería aún más tras la sanción a Yeray debido a su positivo por dopaje en la pasada edición de la Europa League y la grave lesión de rodilla de la joven apuesta del club, Egiluz.