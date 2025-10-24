Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La lesión muscular de Iñaki Williams es "severa" y "con afectación tendinosa"

Las pruebas complementarias a las que ha sido sometido el capitán han revelado una "lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa"

Iñaki Williams, en la Europa League

El Athletic Club confirmó que la lesión muscular que sufrió Iñaki Williams en el partido de Liga de Campeones del pasado miércoles frente al Qarabag es de grado "severo" y presenta además "afectación tendinosa".

El parte médico emitido por la entidad bilbaína señala amplía el emitido el jueves y detalla que las pruebas complementarias a las que ha sido sometido el capitán han revelado una "lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa".

La nota no avanza plazos de recuperación, pero es muy probable que le obligue a estar varias semanas fuera del equipo.

