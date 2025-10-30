Laporte mejora, pero Maroan Sannadi será operado el lunes de una "afectación meniscal"
Laporte podría estar disponible para Ernesto Valverde este sábado en el Reale Arena ante la Real Sociedad (18.30 horas).
EFE
El jugador del Athletic Club Aymeric Laporte se mostró este jueves en Lezama muy mejorado de la lesión de tobillo que sufrió en la última jornada ante el Getafe y podría estar disponible para Ernesto Valverde este sábado en el Reale Arena ante la Real Sociedad (18.30 horas).
Laporte salió a los campos de entrenamiento junto a Nico Williams y juntos se incorporaron al trabajo de grupo de la plantilla rojiblanca, lo que hace pensar que ya tiene bastante superado el esguince en el complejo ligamentario externo del tobillo izquierdo que sufrió el sábado contra el Getafe en San Mamés.
Por su parte, el delantero Maroan Sannadi será operado el lunes de una "afectación meniscal" que viene sufriendo "durante los tres últimos meses", según informó este jueves el club bilbaíno.
Maroan, explica el Athletic, "comenzó la temporada con molestias en su rodilla derecha debido fundamentalmente a una afectación meniscal de larga evolución", aunque "durante los últimos tres meses ha seguido un tratamiento conservador que le ha permitido estar disponible en todos los partidos disputados".
Pero, como "en este momento el estado de su rodilla ha empeorado" y "tras realizar las pruebas complementarias y las consultas pertinentes", se ha "tomado la decisión de intervenir quirúrgicamente al jugador este próximo lunes, día 3 de noviembre".
Maroan se suma así a las cinco bajas seguras del Athletic para el derbi vasco de este sábado, un encuentro que no podrán jugar los lesionados Iñaki Williams e Iñigo Lekue, este también sancionado.
Además son bajas de larga duración en el club bilbaíno los lesionados Beñat Prados y Unai Egiluz y el sancionado por la UEFA Yeray Álvarez.
