Laporte ya entrena en Lezama a las órdenes de Valverde

El defensa internacional Aymeric Laporte, fichado oficialmente ayer jueves por el Athletic Club hasta 2028 después de que la FIFA diera el visto bueno para su inscripción, ha entrenado este viernes por primera vez en Lezama a las órdenes de Ernesto Valverde.

Según ha revelado el club en un vídeo publicado en sus canales oficiales, Valverde y sus compañeros le han dado la bienvenida a Laporte con aplausos antes de comenzar el último entrenamiento previo al partido liguero de mañana sábado en San Mamés contra el Deportivo Alavés.

Será después de la sesión cuando el técnico ofrecerá la convocatoria y la rueda de prensa previa en la que desvelará si el defensa entra o no en la lista para enfrentarse al equipo vitoriano.

Laporte, de 31 años, ha vuelto al Athletic, tras siete años en los que pasó por el Manchester City (2018-2023) y, más recientemente, por el Al Nassr (2023/24), para reencontrarse con Valverde, quien ya le dirigió durante cuatro temporadas en su primera etapa en Bilbao (2012-2018).

El fichaje del central se produjo después de que la FIFA validara el jueves su inscripción, que había sido inicialmente rechazada por problemas en la tramitación de la documentación en el sistema TMS.