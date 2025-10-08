Laporte se entrena en Lezama antes de incorporarse a la Selección

Aymeric Laporte ha entrenado con sus compañeros en Lezama antes de incorporarse a la concentración de la selección española tras ser convocado este miércoles por Luis de la Fuente una vez confirmada la lesión de Dean Huijsen.

El central internacional, que el martes entrenó en el gimnasio, ha salido al campo en un grupo en el que han sido baja los lesionados Iñaki Williams, Oihan Sancet y Alex Berenguer y también Nico Williams.

@Laporte ha sido convocado por la @SEFutbol para sustituir la baja de Huijsen en los partidos clasificatorios para el Mundial ante Georgia y Bulgaria.

El extremo reapareció el pasado sábado después de un mes de ausencia por problemas físicos y se ha ejercitado en el interior de las instalaciones, al menos en los quince minutos abiertos a los medios de comunicación, probablemente para regular sus cargas de trabajo en esta semana de parón liguero.

Al igual que en los otros dos entrenamientos de esta semana, Ernesto Valverde ha reclutado a varios canteranos, entre los que se ha estrenado el portero del filial Iker Galindo y han repetido Ibon Sánchez, que ya debutó la pasada semana en Dortmund, Adrián Pérez, Ander Izagirre y Selton Sued Sánchez.

El Athletic completará mañana jueves en Lezama el último entrenamiento de la semana, antes de disfrutar de tres días de descanso en una sesión en la que son seguras las bajas de los internacionales Unai Simón, Dani Vivian y Laporte.