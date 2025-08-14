Laporte, descartado para la Supercopa, mantiene la calma con el Athletic

Si se llega a un acuerdo final, Aymeric Laporte será jugador del Athletic Club esta temporada. El central del Al-Nassr lleva más de dos meses esperando a que el conjunto vasco llegue a un entendimiento con el club árabe, pero la operación sigue pendiente de detalles. Pese a que las negociaciones están bastante avanzadas, siguen persistiendo ciertas diferencias que están impidiendo que su salida se materialice.

Laporte, quién ya residió en el Athletic durante seis temporadas, quiere volver a la que fue su casa en la recta final de su carrera. Pero para ello, debe llegar a un acuerdo con el club. Depende del propio Laporte, debido a que la operación está sujeta de una rescisión de contrato club-jugador para que pueda volver a España. El fichaje no será fácil, debido a que Laporte pide los 25 millones de euros que le corresponden. Pese a que pide la mitad de la ficha (12,5 kilos), el Al-Nassr no está dispuesto a pagarle dichas cantidades y, de hecho, no descartan inscribirle solamente en una competición.

El Athletic está dispuesto a subir la oferta, tiene en consideración al central vasco y a sus 31 años, el objetivo personal es llegar para el Mundial del próximo verano. Laporte es consciente y para ello debe seguir compitiendo en la élite, así que sí o sí quiere marcharse rumbo a Europa.

Laporte espera al Athletic en Riad, pero apartado del equipo

Hasta ahora, el central no ha disputado ningún encuentro de pretemporada con el Al-Nassr (St. Johann, Toulouse, Rio Ave y Almería) y ha regresado a Riad para tratar de resolver la situación. Laporte no viajará a la Supercopa de Arabia, que se disputa en Hong Kong el próximo martes 19 de agosto contra el Al Ittihad de Karim. No ha entrado en la lista, tampoco realiza dinámica de grupo y, pese a que estuvo en el 'stage de Portugal', Jorge Jesús no cuenta con él.

A estas alturas, en Arabia lo dan por perdido y hay que sumarle el fichaje de Íñigo Martínez en la zaga, precisamente, jugador que ocupa su demarcación (central zurdo). Junto a Laporte, está Otávio, que es otro de los descartados y que sigue a la espera del Atlético de Madrid.