LaLiga denuncia insultos a Simeone en San Mamés de un grupo de hinchas del Athletic Club

LaLiga ha denunciado los insultos que aficionados del Athletic Club profirieron contra el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo 'Cholo' Simeone, en el partido disputado en el estadio de San Mamés el pasado sábado con victoria de los bilbaínos por 1-0.

La entidad que preside Javier Tebas ha hecho constar el cántico de "Simeone, hijo de puta" que un grupo de hinchas de la tribuna norte baja dirigió al técnico argentino durante unos diez segundos, mientras que el resto de aficionados mantuvo "un comportamiento adecuado", según la nota informativa distribuida este miércoles por LaLiga.

En el escrito destaca el cántico "Llega la peste, llega el Sevilla, con esos cuernos que saltan a la vista, el sevillista hijo de puta su puta madre por el culo lo disfruta". En Segunda División, LaLiga recoge los insultos durante el partido entre el Deportivo y el Castellón en el estadio de Riazor contra el Zaragoza.

"La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. ¡Qué mal olor! ¡Qué porquería! Con una bomba todo volaría. Una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. Esa Coruña que se la goza viendo quemarse a la puta Zaragoza", es uno de los lemas coreados recogidos en la denuncia.

Respecto al encuentro entre el Málaga y el Zaragoza, se especifica que en el tiempo añadido de la segunda parte se arrojaron al terreno de juego desde la grada de fondo sur varias botellas de agua cerradas con tapón, lo que obligó al colegiado a detener el partido y recoger el incidente en el acta arbitral.