LaLiga no da tregua al Athletic

La pretemporada ha terminado en el Athletic Club, lo que es una buena noticia para los leones teniendo en cuenta cómo ha ido el verano. Del comprensible éxtasis por renovar a Nico Williams y, por ende, frenar su fichaje por el Barça, a encadenar malas noticias semana tras semana. Pero no hay tiempo para lamentos, porque LaLiga ya está aquí, en una temporada que estará marcada por la exigencia extra de la Champions League. Un problema gravísimo para un Ernesto Valverde que tendrá que hacer malabares para salir adelante, y de una sola pieza.

Después de oficializar la llegada a coste cero de Robert Navarro -una oportunidad de mercado perfecta para ganar calidad y fondo de armario- y asegurar la continuidad del extremo navarro a cambio de 200 millones repartidos en diez años, el Athletic Club tenía dos objetivos más en el mercado para sellar la plantilla: firmar a un central, objetivo prioritario de Ernesto Valverde, y ganarle el pulso a Osasuna en el fichaje de Jesús Areso. Lo primero, sigue en el aire. Lo segundo, no sucedió. El lateral acabó saliendo de El Sadar, pero por el valor íntegro de su cláusula: 12 millones de euros. El problema es que eso es el menor de los problemas para el equipo de Bilbao.

Una pretemporada terrible

Empezando por lo puramente deportivo, el Athletic Club solo ha ganado uno de los siete partidos que ha disputado en pretemporada, el primero ante la SD Ponferradina (1-0). Desde entonces, todo derrotas. 1-0 ante el Alavés, 2-1 contra el PSV Eindhoven, 2-1 frente al Racing de Santander, doble derrota contra el Liverpool (4-1 y 3-2) y 3-0 ante el Arsenal para bajar el telón antes de empezar LaLiga.

El Athletic Club cayó en sus dos amistosos consecutivos contra el Liverpool / 'X'

Unos resultados desgarradores que poco importan en comparación a las bajas que ha tenido en esta pretemporada. Es fácil hablar con el periódico del lunes, pero seguramente, se habrían tomado otras decisiones en Bilbao de saber que llegarían de esta manera al estreno liguero. Con la defensa prácticamente 'desnuda' y sin su jugador más determinante.

Unai Núñez, tras su cesión a San Mamés, regresó al Celta de Vigo. El central de 28 años, ahora cedido al Hellas Verona de la Serie A, no entraba en los planes de Ernesto Valverde. Más adelante, el Athletic Club decidió ceder a Hugo Rincón al Girona porque ya tenían cubierta la banda derecha con la llegada de Jesús Areso.

La intención era fichar a Aymeric Laporte para cerrar el centro de la defensa, donde el 'Txingurri' ya contaba con Dani Vivian, Aitor Paredes, Yeray Álvarez y Daniel Egiluz, que tras su cesión al Mirandés, iba a tener una oportunidad de oro en el primer equipo. Cinco futbolistas de buen nivel para dos posiciones, una situación idílica para cualquier entrenador que tiene que competir en varias competiciones. Hasta que llegó el positivo de Yeray y la rotura de ligamento cruzado anterior de Egiluz. Dos golpetazos para toda la temporada que dejan al Athletic sin margen de maniobra.

Yeray Álvarez no puede pisar las instalaciones de Lezama / EFE

A todo ello, hay que sumarle que Laporte, que tenía que llegar a San Mamés de manera inminente sigue en Riad. Y encima ha enfadado a los directivos árabes al pedir la rescisión de su contrato. Algunos medios aseguran que en el Al-Nassr están planteando inscribirlo en la Champions de Asia y dejarlo toda la temporada en la grada, bloqueando su salida al Athletic Club y negándole participar en el Mundial de 2026.

¿Hace falta un sustituto de Sancet?

Pero eso no es todo. Durante la pretemporada, Oihan Sancet cayó lesionado y se estima que su tiempo de recuperación, como mínimo, será de seis semanas. Otra baja durísima para el inicio de Liga. De golpe y porrazo, el Athletic se ha encontrado con que tiene que incorporar a dos centrales y, quizá, salir al mercado a por un futbolista de ataque para ganar en rotación y poder suplir al Lince, que fue el jugador más determinante del equipo el pasado curso, con garantías. Ahora, Valverde tendrá que usar a Álex Berenguer de mediapunta o confiar en Peio Canales.

Sancet celebra el 1-0 tras anotar un penalti cometido sobre Maroan / EFE

La faraónica renovación de Nico Williams y los 12 millones de euros destinados a pagar la cláusula de Jesús Areso atan de manos a un Athletic que tendrá que ingeniárselas para sumar efectivos en defensa y paliar la baja de Sancet. Y no hay que olvidarse de los sustos de Beñat Prados y Unai Gómez. Este último abandonó el terreno de juego a los 20 minutos en el último amistoso contra el Arsenal.

¿Era el momento de Hugo Rincón?

Viendo el nivel de Hugo Rincón en los dos ratitos que ha jugado con el Girona, muchos leones pensarán que se podía apostar por él esta temporada tras su estelar curso en el Mirandés. De este modo, el Athletic podría salir ahora al mercado -más reducido para ellos que para el resto de equipos, dada su filosofía única de club- con más autoridad. O quizá, habrían tomado otra decisión con Unai Núñez, ya que la intención del conjunto celeste era que continuase en San Mamés.

Hugo Rincón, presentado con el Girona / @GironaFC

Sea como fuere, ahora es buen momento para que Lezama demuestre la fuerza que tiene que como cantera, ayudando a salvar una papeleta complicada al primer equipo en un año ilusionante en el que San Mamés volverá a escuchar el prestigioso himno de la Champions League. Sin embargo, la competición reina no puede nublar el objetivo real del club. Si no, tienen el reciente ejemplo del Girona: una temporada histórica que casi acaba en tragedia. El primer test, el próximo domingo en La Catedral contra el Sevilla.