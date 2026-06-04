José Julián Lertxundi, expresidente del Athletic, sobre la actual política de fichajes de Uriarte: “No sé si algunos encajan muy bien en la filosofía del club, creo que es cogerla con pinzas"

El Athletic Club tiene una de esas ideas de club más distintivas de toda Europa, y del mundo. La filosofía del club de Bilbao solo permite a la entidad fichar y jugar exclusivamente con futbolistas nacidos o formados futbolísticamente en el País Vasco, en Euskal Herria (territorios de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera). Por lo tanto, ésto impide al club fichar a jugadores extranjeros, un caso único en el fútbol profesional.

En las últimas temporadas, cada vez le ha sido más difícil al Athletic encontrar a jugadores y competir en la Primera División, y han habido algunos fichajes que, respetando la filosofía, han generado bastante revuelo entre la afición rojiblanca.

Sobre este tema ha hablado José Julian Lertxundi, expresidente del Athletic Club entre 1990 y 1994, en una entrevista en 'El Chiringuito'.

"Uriarte recibió una buena herencia. Él la ha mejorado. Yo creo que ha hecho una buena gestión. Ha ganado una Copa, nos ha clasificado en Champions. La pequeña pega que le pondría a esta gestión es la composición de la plantilla, ha sido errática. Ha fichado todo lo que se ha movido. Incluso jugadores que no sé si encajan muy bien en la filosofía", comentó el exdirectivo. "Quizás ha sido la ambición de ir a por todo lo que se mueve. El Athletic no puede ir a por todo lo que se mueve. Tiene que ir a por todo lo que se mueve dentro de unas reglas, un espíritu, una adecuación a lo que ya tenemos. Demasiados jugadores, algunos fichajes que para mí han sido un poco incomprensibles".

"Entonces que encaje un jugador que ha nacido en Euskadi porque su padre estaba jugando en la Real, pues es coger con pinzas la filosofía. Ha habido algún caso en el que no creo que sea vulnerado excesivamente, pero que por lo menos son discutibles", añadía Lertxundi haciendo referencia al posible fichaje de Sem Westerveld, portero del AZ Alkmaar neerlandés e hijo de Sander Westerveld, exjugador de la Real Sociedad.

"Heynckes me puso a Edin Terzic por las nubes"

Otro de los temas de los que ha hablado Lertxundi ha sido sobre el nuevo entrenador del Athletic Club, Edin Terzic. El expresidente fue el encargado de fichar, hace 34 años, a Jupp Heynckes, el otro alemán técnico de la entidad león.

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En la entrevista, Lertxundi explicó que una de las primeras cosas que hizo al conocer el fichaje de Terzic fue llamar a su viejo amigo: "La primera sensación que tuve fue preguntarle a Jupp porque mantengo la amistad con él y tenemos muy buena relación. Me lo puso por las nubes, tanto en el aspecto personal, en el aspecto de valores, en el aspecto de corrección, educación, compostura… Me habló maravillas de él".