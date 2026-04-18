Jon Uriarte, único candidato, será presidente del Athletic hasta 2030

Jon Uriarte seguirá como presidente del Athletic Club hasta 2030 al ser el único socio que ha formalizado su candidatura dentro del plazo que ha concluido este sábado.

La Junta Electoral tiene de plazo hasta el próximo jueves, día 23, a las 18.00 horas para proclamar oficialmente la validez de la lista encabezada por Uriarte y completada por otras 19 personas, 13 hombres y 6 mujeres.

Unas horas antes de cerrarse el plazo el equipo del empresario bilbaíno confirmó ocho nuevas incorporaciones a la lista entre las que destaca la de Javier Landeta, presidente de la Federación Vasca de Fútbol entre 2021 y 2025.

Asier Aurrekoetxea, Juan Alcíbar, Ana Calvo, Julen del Blanco, Eduardo Saiz, Nerea Campo y Eneritz Alonso se han unido también a una junta directiva en la que seguirán Nerea Ortiz, Jon Salinas, Xabi Álvarez, Guillermo Ruiz-Longarte, Ibon Naberan, Nacho Urigüen, Roque Echániz, Jon Ruigómez, Laura Ruiz de Azua, Goizalde Santamarina y Josetxu Urrutia.

Uriarte, de 48 años, iniciará así su segundo mandato como presidente del Athletic, cargó a que accedió el 24 de junio de 2022 tras imponerse en las elecciones a Iñaki Arechabaleta y Ricardo Barkala.

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Esta es la segunda ocasión en la historia del Athletic, desde que se celebraron las primeras elecciones a la presidencia en 1977, en la que no es necesario concurrir a las urnas al haber solo un candidato. La anterior fue en 2015 cuando Josu Urrutia repitió en el cargo cuando, como ahora Uriarte, encabezó también la única candidatura.