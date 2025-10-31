Jon Uriarte, presidente del Athletic Club: "El club rebosa vitalidad y nuestra masa social es más activa que nunca"

El presidente, Jon Uriarte, recibió un amplio apoyo en la Asamblea General Ordinaria del Athletic Club, la última del primer mandato del empresario bilbaíno, la primera tras anunciar que se presentará a la reelección y también la más corta en tiempo en décadas.

En la cita anual con los socios compromisarios, los en torno a mil que representan a los casi 44.000 que tiene la entidad, la Asamblea volvió, como en años anteriores, a aprobar por amplia mayoría, en torno a un 80 por ciento, las cuentas presentadas por la Junta. Entre ellas los 185,9 millones de euros de presupuesto para la actual temporada 2025-2026.

Quizás lo más sorprendente de la cita fue lo poco que duró, ya que fue de unas tres horas. Arrancó a las 18.15 horas, en segunda convocatoria, y finalizó en torno a las 21.15. Cuando lo normal durante décadas era que durase hasta seis o siete horas y, cuando se celebraba por la tarde, terminase avanzada la madrugada. No hace mucho a las 04.00 horas.

En la tercera de las votaciones que se llevó a cabo este jueves en el Palacio Euskalduna, se registraron 481 votos a favor del nuevo presupuesto (78,08%), 113 en contra (18,34%) y 22 en blanco (3,57%) entre los 616 sufragios emitidos. Además, hubo 163 abstenciones sobre una asistencia de 779 compromisarios.

Anteriormente, los socios dieron también el visto bueno a la gestión de la pasada campaña y a las cuentas anuales presentadas del curso 2024-25, defendidas como todas por el tesorero Guillermo Ruiz-Longarte y cuyo presupuesto fue de 155,8 millones de euros.

Previamente a las votaciones, lo de más enjundia de la Asamblea, en unA "reflexión" sobre su mandato, Uriarte se felicitó de que que la entidad rojiblanca "rebosa vitalidad" en su discurso de apertura de la Asamblea General Ordinaria que se celebra en el Palacio Euskalduna de Bilbao, "una reflexión" sobre la gestión de la Junta Directiva que preside.

"El Athletic rebosa vitalidad y nuestra masa social es más activa que nunca", dijo un Uriarte, en todo caso, crítico con el comportamiento de algunos aficionados rojiblancos: "sobran esos silbidos sin sentido a jugadores o cuerpo técnico antes de los partidos".